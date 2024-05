Retraso se debió a descarga de medicinas: IMSS

El pasado sábado se retrasó el servicio en ventanillas de la farmacia del Hospital General de Zona No. 16 del IMSS de Torreón, debido a que ese día llegó un cargamento con medicamento controlado y se tuvo que mover a parte del personal de dicha área para que ayudaran a la descarga de las medicinas que requieren una manipulación y un almacenamiento muy cuidadoso.

Hay que recordar que el 4 de mayo del año en curso se realizó un bloqueo en un tramo del bulevar Revolución por parte de derechohabientes que acusaron que las ventanillas se habían cerrado por alrededor de dos horas y que ello provocó largas filas y exposición a los intensos rayos del sol. La mayoría de las personas que acudieron a surtir sus recetas médicas eran de la tercera edad y la molestia se acrecentó porque para algunos de ellos, era su segundo o tercer intento para hacerlo ante la falta de los mismos.

"Tenemos dos o tres días viniendo porque se vence la receta, y si no la surtes y la compras tú, y ya luego verás quien te la paga, entonces el problema aquí, es que se puso la gente de acuerdo de bloquear la calle para meter presión, para que nos atiendan, de perdido para que pongan el sello en la receta y no se pierda y que digan cuándo llega y no tener a la gente en el sol", comentaron los derechohabientes en medio de una larga fila.

Aunque la representación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social no emitió algún comunicado oficial para explicar lo que había detonado la deficiencia en el servicio en ventanilla, fuentes extraoficiales admitieron que hubo problemas en las ventanillas por lo antes expuesto pero que finalmente, el personal de farmacia volvió a sus lugares y se comenzó a agilizar la fila en la farmacia. El Siglo de Torreón pudo confirmar que fue alrededor de las 13:30 horas que se regularizó el servicio en las ventanillas.

Como se recordará, desde enero del año en curso, la institución amplió el número de ventanillas en dicha farmacia, pasando de cinco a nueve. Diariamente, se surten, en promedio, 3 mil 500 recetas médicas. Este ajuste se hizo precisamente porque eran constantes las quejas de deficiencias en el servicio; usuarios señalaban lentitud y enormes filas, lo que incluso motivó a que desde el año pasado, se registraran bloqueos en el bulevar Revolución.

En su momento, la Dirección Administrativa, aseguró que mantendrían vigilancia debido a que, anteriormente, era recurrente el ausentismo del personal en la farmacia. Además, explicaron que se reacomodó el medicamento; el de mayor uso o demanda se acercó las ventanillas para que los empleados no tuvieran que ir al fondo del almacén por él y se acumularan minutos perdidos. Se estableció el compromiso de abrir las ventanillas puntualmente, a partir de las 8:00 horas y además, se asignó al personal que atendería las cuatro ventanillas adicionales, lo que contribuyó a que disminuyera el tiempo de espera y que el flujo de derechohabientes fuera más ágil, evitando las largas filas.

Aparte de la ampliación de ventanillas, el Seguro Social tiene contemplada la remodelación de la farmacia de la clínica No. 16 y para ello, en breve se reubicará la farmacia contigua de la UMAE No. 71 cerca del auditorio de la misma, donde inclusive ya se está trabajando en la obra.

