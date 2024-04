Retorno del ‘amigo fiel’ y varios personajes de Disney

La compañía de entretenimiento Disney actualizó su calendario de lanzamientos de películas para los próximos años, entre ellos destaca el estreno de Toy Story 5, anuncio que emocionó a varios internautas.

La película Moana 2, continuación a la historia de la joven habitante de las islas del Pacífico que se embarca en aventuras con el semidios Maui saldrá el próximo 27 de noviembre del 2024 y Mufasa: The Lion King (la cual seguirá la vida del padre de Simba, el protagonista del clásico animado El Rey León de 1994), se estrenará el próximo 20 de diciembre.

2025

Se espera que Disney inicie el 2025 con grandes estrenos, uno de ellos es la cuarta entrega de la saga del Capitán América, la cual está titulada Captain America: Brave New World, que llegará el próximo 14 de febrero. Con las actuaciones de Harrison Ford, Anthony Mackie y Sebastian Stan.

También Disney’s Snow White (21 de marzo) tendrá a estrellas como Rachel Zegler, quien recientemente protagonizó la precuela de Los juegos delhambre y Gal Gadot, conocida por su papel como la MujerMaravilla en el universo cinemaográfico de DC.

De otras películas esperadas ese mismo 2025 serán el tercer relanzamiento de The Fantastic Four, que a inicios de los 2000 fue de las primeras películas de superhéroes y a mediados de la década pasada tuvo un reboot que fracasó para la crítica y la taquilla.

La segunda será Tron: Ares proyectada para estrenarse en octubre del 2025, cuyo reparto incluye a Gillian Anderson, Cameron Monaghan, Jared Leto y Greta Lee.

Y la tercera, Zootopia 2 llegaría a los cines en noviembre de 2025.

2026

Los cambios en las fechas de debut anunciadas previamente por Disney contemplan tres posibles éxitos comerciales. Se trata del live action de Moana, que estaba previsto para junio de 2025 y ahora saldrá hasta julio del 2026; Toy Story 5, anunciada desde febrero de 2023 y cuyas pasadas entregas se remontan hasta 1995, saldrá el 19 de junio de 2026.

Toy Story sigue la historia de los juguetes que tienen vida propia mientras uno no juega con ellos y sigue las aventuras del vaquero Woody y el astronauta Buzz Lightyear.

Pero quizá el estreno más esperado del 2026 sea la película The Mandalorian & Grogu, derivada de la serie en Disney+ titulada The Mandalorian, con el destacado actor Pedro Pascal como el protagonista.

The Mandalorian & Grogu tiene como director a Jon Favreau y es el intento de Lucasfilm por regresar el universo de Star Wars a la pantalla grande, por primera vez desde The Rise of Skywalker, lanzada en 2019, según el medio especializado The Hollywood Reporter.