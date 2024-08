Reta Mariana Echeverría a Chisme No Like tras vincularla en tragedia

Marian Echeverría ha sido cuestionada sobre la información en la que se le relaciona con el fallecimiento de un joven durante una fiesta en Real del Monte, Hidalgo.

Durante un encuentro con la prensa tras su salida de La Casa de los Famosos México, el canal de YouTube, Kadri Paparazzi, intentó entrevistar a Echeverría al respeto, donde al escuchar la pregunta, se mostró visiblemente incómoda; “¿En la qué?”, dijo al escuchar el cuestionamiento sobre su presunta participación en un juego de ruleta rusa.

“Cuando tengas pruebas que las muestren, no inventen”.

De acuerdo a la difundido por el programa Chisme No Like, el evento donde ocurrió el trágico indecente fue en una fiesta a la que asistieron varios futbolistas y amigos cercanos, entre ella Mariana Echeverría.

La versión presentada por supuestos testigos, sugiere que todo inició como un inocente juego de puntería, que terminó en una tragedia cuando uno de los asistentes murió.

“Era una bully Mariana. Ella pone esa clase de jueguitos y fallece el niño”, señaló uno de los testigos, quien además dijo que la versión oficial presentada fue que el tiro había sido un accidente, sin embargo, dijo, la realidad era otra:

“Después del velorio, se comenzó a correr la voz de que fue un juego de ruleta rusa organizado por Mariana Echeverría”.

Chisme No Like, aclaró que la información presentada es supuesta y alejada por los testigos, pidiendo no emitir ningún juicio definitivo sobre Mariana hasta que se presenten pruebas contundentes.

En días anteriores, dicho programa transmitió testimonios de dos fuentes anónimas que vinculan a Mariana y su hermana Ximena, con la muerte de dos jóvenes también en Pachuca.