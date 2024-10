'Responsables tienen que pagar por desfalco millonario a la Sección 44', Efrén Estrada

Efrén Estrada Reyes, secretario general de la Sección 44 del SNTE en Durango, consideró que la detención del exsecretario de Educación del estado, Rubén “N” es un acto de justicia pues hay alguien que es responsable del desfalco por alrededor de 600 millones de pesos del que fue objeto el magisterio. Esto por concepto de seguros de vida y de retiro institucional así como financieras y de vivienda.

El líder sindical dijo que se tienen que esclarecer algunas cosas “más allá de las personas, de las situaciones, es la función que desempeñamos cada quien, hay alguien que somos los responsables y aquí la intención es que eso nos lleve a otra y otra parte y así poder recuperar, ojalá y así sea, algo del recurso que se le debe a la 44”. Insistió en que se tiene que profundizar la investigación porque no se vale que se queden con dinero que es de las y los trabajadores de la educación.

“No se vale que los compañeros estaban en una intención sana, pagando su crédito, pagando su servicio funerario y que ese dinero no llegue a donde corresponde”, apuntó.

Agregó que ayer, llegó una de las financieras y les comentó que la Sección 44 tiene un adeudo de 82 millones de pesos por abonos que no se dieron, lo cual negó pues aclaró que la organización magisterial no tiene contratos con ninguna financiera pues en su momento, se hicieron directamente con la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED). “No es un tema de la 44, es un tema de la Secretaría de Educación que en su momento fue quien firmó sus contratos y fue quien no dio los abonos pertinentes que quincena tras quincena se les retenía a mis compañeros, eso se llama robo, disculpando la expresión, y alguien es responsable de que esto haya pasado, yo creo que ellos, los que son responsables, tienen que pagar por este desfalco millonario de la Sección 44”, sostuvo.

DETENCIÓN

Oportunamente, esta casa editora informó que la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvo a Rubén “N”, quien se desempeñó como secretario de Educación de Durango durante el periodo 2016-2022, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cometido en agravio de la Administración Pública Estatal; según se hace constar la denuncia presentada por la propia SEED en el año de 2023. El Agente del Ministerio Público Especializado solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento la orden de aprehensión en contra del ex servidor público, misma que fue otorgada y cumplimentada. El ahora detenido ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial que requirió su comparecencia, a fin de determinar su situación jurídica.

Según se hace constar en la investigación, el exfuncionario de primer nivel en la Administración Estatal 2016-2022 efectuó la contratación indebida de un despacho de servicios profesionales al que hizo un pago de un millón 390 mil pesos con cargo a la institución que representaba, sin haber recibido el objeto del contrato.