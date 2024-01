Tras un mes de espera, gobernador de Durango justifica distanciamiento con empresarios laguneros

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, justificó el no haberse podido reunir en meses con los empresarios de La Laguna, quienes hace un mes alzaron la voz en ese sentido.

Empresarios del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) y cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandaron hace un mes mayor atención de parte del Gobierno del estado de Durango hacia los municipios de la región y pidieron una reunión con el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Un mes después, en su visita a La Laguna de este 10 de enero, el gobernador explicó que no ha tenido tiempo por lo apretado de su agenda para ver a los empresarios laguneros.

"Es porque hemos traído verdaderamente una agenda a todo lo que da. Yo les he dicho a algunos: 'oigan, no me puedo pasar todo el día sentado en el escritorio recibiendo a todo el mundo o realmente nos ponemos a jalar'. Yo le he pedido al secretario y al subsecretario de Economía, al secretario general de Gobierno...No se han quedado sin atención", justificó el gobernador.

El mandatario también aseguró que espera este año 2024 poder tener un poco más de tiempo para ellos que en el 2023.

"Yo sé que, en ocasiones, a veces, quieren ver al gobernador. Espero tener un poco más de tiempo este año, pero el 60% del tiempo del gobernador está en el tema que genere economía. Es normal que esto pase. Yo espero poderme reunir en unas semanas más pero ya con buenas noticias", dijo Villegas Villarreal.

También anunció que próximamente se reunirá con los alcaldes de Durango, Gómez Palacio y Lerdo para ver temas relacionados con inversión e infraestructura.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJERON LOS EMPRESARIOS?

"Vemos que Gómez Palacio y Lerdo están completamente olvidados por el Gobierno del Estado, hemos tenido dos reuniones con el gobernador (Esteban Villegas), donde ha sido para quejarse del gobierno anterior y lo que buscamos es coordinarnos, poder trabajar de la mano, establecer acuerdos y generar proyectos para futuro", comentó Jorge Reyes Casas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Creo que hace falta más cercanía, nos preocupa el tema de que La Laguna representa el 33 por ciento de los ingresos del estado y solo nos regresan el 13 por ciento, nos preocupa que un estado con tantos problemas financieros debe administrar mejor su personal pero vemos que están incrementando el número de trabajadores, nos preocupa que no hay inversión y lo poco que hay, se tardan mucho en terminar las obras, y que no hay comunicación", expuso Reyes, "esperemos que el gobernador entienda que La Laguna también es Durango".

Rodolfo Silva Rosales, presidente del CLIP, consideró que se requiere que los funcionarios comprendan que son servidores públicos y que se debe tomar en cuenta a la sociedad civil y al sector empresarial, pues son quienes generan el empleo en la entidad.

Pedro Aguirre, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, se refirió al incremento en impuestos federales que han tenido los empresarios a lo largo de este año, así como otras imposiciones de Ley, como son los días de vacaciones, las alzas en pensiones, el salario mínimo, a lo que se suman los impuestos verdes en Durango.