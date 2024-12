Responde Attolini a Cuerda y Anaya: No tienen ni la más peregrina idea de lo que hablo

Al reafirmar que el proyecto del Drenaje Pluvial se esfumó, el diputado Antonio Attolini Murra, sostuvo que las declaraciones del diputado federal Guillermo Anaya Llamas, y del primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna, es que no tienen ni la más peregrina idea de lo que está hablando.

“Cuando el diputado Guillermo Anaya decía que ya ingresó un folio a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pues es como tomar un folio de una salchichonería”, sostuvo.

Mencionó que Anaya Llamas ya tiene un folio en la mano y ese folio, el 66298 ya da cuenta de que él metió un documento, que según dijo, es una ficha técnica.

“Pero estos documentos tienen que estar de acuerdo a las expectativas y obligaciones procesales que tiene la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y además, acepta que en efecto, lo está gestionando a través de una organización que es intermediaria, o sea, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que a su vez tendría que darle a la SHyCP los documentos para que esta misma institución después incorporar a la cartera de inversión y terminarse entonces, al final, gestionándose los recursos de presentarse la información de acuerdo a la exigencia que la SHyCP pide”, puntualizó.

Comentó que lo único que está haciendo el diputado Guillermo Anaya es justificar su trabajo legislativo diciendo que él ya tiene un folio de la salchichonería.

“Básicamente es eso, porque como he dicho y no han desmentido y no han descartado, estas inscripciones no generan ningún tipo de obligación o derecho, ni derecho a cobrar ni obligación a pagar, porque en la cartera de inversión que está desde 2023 este proyecto es una posición de pre aprobación que todavía requiere de mucha gestión, y ahí es donde entro, a lo que el regidor Luis Cuerda no entiende, notoriamente no conoce del procedimiento porque cuando él me acusa de confundir y de revolver la información, es que él se nota que no conoce del proceso”, precisó.

Recordó que lo primero que acusó, es que estaba el recurso para ser gestionado, y ahora dice que se ha esfumado porque los lineamientos de la cartera de inversión establecen que los folios que no son aplicados durante tres años desaparecen.

“Da cuenta el regidor que no tiene ni peregrina idea de lo que está hablando y está subestimando las graves consecuencias que ha generado la negligencia del Ayuntamiento, si en tres años un folio que está inscrito en la cartera de inversión no es gestionado ni implementado el presupuesto el folio se pierde”, reiteró.

Añadió que lo primero que acusó con tiempo y forma desde mediados de este año, es que era la última oportunidad que tenía el Ayuntamiento de Torreón para poder presentar los documentos que acreditaran la factibilidad legal y el impacto ambiental para poder entonces acceder a estos recursos.

“Cuando el regidor Luis Jorge Cuerda dice que estoy confundido, en realidad el confundido es él, porque como no conoce de las fechas de expiración de los lineamientos de la cartera de inversión, él cree que estoy diciendo una cosa y después diciendo otra”, comentó.

Expuso que la consecuencia que tiene no haber gestionado desde el 2023 este proyecto es que para el 2025, ya al no existir esa gestión ni en el 2023, 2024 ni 2025, se pierde el folio.

“Que me refuten con documentos en la mano, solamente han salido a decir las buenas intenciones que tienen, no es así, así no funciona y lo que ha costado por su negligencia es 1.8 millones de pesos a Torreón para un proyecto de drenaje pluvial”, destacó.

Enfatizó que un folio no acredita las necesidades ni técnicas, ni legales, ni ambientales que se requieren por parte de la cartera inversión de la secretaría de Hacienda para poder acreditar.

“Si él estuviera ya muy seguro, estaría incorporado ya en el presupuesto de egresos, eso además no es cierto, el diputado Guillermo Anaya, que está muy confundido en lo que se trata en la función de ser diputado que junto con la diputada Verónica Martínez, han estado tratando de impedir que se discuta a fondo este proyecto porque salen a decir mentiras, tienen que enfrentar las consecuencias de no haber hecho nada, ni ellos como diputados federales, ni el alcalde Román Alberto Cepeda, para poder lograr terminar este proyecto”, concluyó.