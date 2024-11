Republicanos mantienen control de la Cámara de Representantes, ¿Qué efectos tendrá en México?

El partido Republicano mantendrá el control de la Cámara de Representantes con lo que el presidente Donald Trump, como se proyectaba, contará con el Poder Legislativo y el Judicial para llevar a cabo sus políticas, en especial las centradas en México.

Los republicanos han ganado más de 214 escaños, se requieren 218 para una mayoría en la Cámara Baja, lo que representa también una victoria para el legislador Mike Johnson quien “despegó de la oscuridad para dirigir al partido no solo en el terreno legislativo, pero también tuvo un lugar importante en la infraestructura de la campaña”, según reportó el diario The Hill.

Con sus estrategias, el partido logró salvar a sus representantes en funciones más vulnerables al tiempo que derrotó a demócratas más desprotegidos. Aún así tuvo pérdidas.

El desempeño de Johnson ya ha sido reconocido por Trump y se ha reportado que trabajan con los senadores del partido para aprobar en los primeros 100 días las iniciativas de Donald Trump, las cuales contemplan recortes a los impuestos, financiar la construcción del muro fronterizo y desechar iniciativas climáticas.

Para México, los retos serán en el tema migratorio y de combate al narcotráfico. Primero por las iniciativas para que los migrantes y solicitantes de asilo que intenten cruzar a Estados Unidos permanezcan en territorio nacional, mientras los jueces revisan sus casos y los aprueban o desechan de forma. Durante su aplicación, muchos migrantes sufrieron violaciones a los derechos humanos en México.

Otro factor será en el tema de los aranceles, el cual la Constitución de Estados Unidos empodera al Congreso a aplicarlos, pero ese poder ha sido delegado en parte al presidente.

En el caso de que Donald Trump decida aplicar, como llegó a amagar a México no habrá oposición de parte del Legislativo.

Finalmente y acaso el más importante, las iniciativas intervencionistas del expresidente quien ha declarado en múltiples ocasiones su intención de declarar a los cárteles organizaciones terroristas e incluso emprender acciones militares en territorio nacional usando Fuerzas Especiales o drones.

Si bien el Congreso de Estados Unidos es quien tiene autoridad para declarar la guerra, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno americano ha recurrido a dos autorizaciones legislativas -2001 Authorization for Use of Military Force (AUMF) y la 2002 Iraq AUMF- como base legal para emprender operaciones militares en el extranjero.

Ejemplos recientes de su aplicación son el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en enero de 2020, los ataques contra Siria en 2018 y la campaña de bombardeos aéreos contra Libia en 2011, según apuntó la organización Friends Committee on National Legislation.