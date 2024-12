Reporteros de TUDN son agredidos por policías en Nuevo León | VIDEO

En medio de la celebración por el encuentro entre las Águilas del América y los Rayados del Monterrey, donde el azulcrema se coronó campeón por tercera vez, un par de corresponsales de la cadena TUDN de Televisa sufrieron de una agresión por parte de elementos de la Policía Municipal de San Pedro en Nuevo León.

Y es que previó al encuentro que marcaba la final del Apertura 2024, varios fanáticos se congregaron a las afueras del hotel donde se hospedaban las Águilas del América para mostrarles su apoyo, lo que dio pie a que medios de comunicación se hicieran presentes.

Sin embargo, la celebración de los fanáticos también motivó a que elementos de seguridad arribaran al lugar, intentando esparcir al tumulto de aficionados.

El reportero Ernesto Herrera, quien estaba acompañado de su camarógrafo, Josué Martínez, también fueron abordados por los elementos de la Policía Municipal, diciéndoles que los jugadores no iban a salir del hotel, además de insistirles que dejaran de bloquear la calle ya que se encontraban obstruyendo el tráfico.

Pese a que los corresponsales de TUDN se movieron a donde se les indicó, los policías comenzaron a abordarlos con tocamientos para que se retiraran, situación que no agradó a los aficionados que se encontraban presentes.

"Que no te toquen, que no te toquen. No te pueden tocar", decía un aficionado del América al reportero y su camarógrafo, luego de ver que además intentaron 'echarle la patrulla encima' a este último.