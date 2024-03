Reportan saldo blanco en operativo por celebración de Semana Santa en San Pedro

Hoy sábado por la tarde se reportó saldo blanco en el operativo implementado por la celebración de Semana Santa en el municipio de San Pedro y esperan cerrar el domingo sin incidentes mayores.

El comandante de Bomberos, Arno García Niño destacó que se priorizó la vigilancia en los canales de riego y en los recorridos participan elemento del Grupo de Reacción Inmediata (GRI), Policía Municipal y Protección Civil, ya que se tienen detectados puntos en donde las personas acostumbran hacer sus días de campo en los distintos ramales de los canales.

Explicó que hasta ayer alrededor de las 18:00 horas no se registran incidentes con las personas que utilizan el canal como balneario y reconoció que aunque se les pide que no se metan al agua, no atienden el llamado.

En lo que respecta a las actividades religiosas, García Niño manifestó que únicamente durante el Viacrucis se atendieron a tres personas, todos adultos mayores, que presentaron baja presión debido a la alta temperatura, aunada a que no desayunaron, pero la situación no pasó a mayores.

Dijo que en cuanto a riñas en colonias o ejidos ocasionados por la ingesta de bebidas alcohólicas o accidentes graves, reiteró que por la tarde transcurrían sin novedad