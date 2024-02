Reportan presunto arresto del vocalista de Fuerza Regida

El vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz, fue presuntamente detenido por elementos de la Guardia Nacional al intentar cruzar de Estados Unidos hacia México en la Aduana de la garita Centro. El arresto, ocurrido la madrugada del domingo 4 de febrero, se relaciona con la presunta posesión de marihuana en el momento en que Ortiz Paz intentaba ingresar a México desde Calexico.

Según los primeros reportes, el cantante viajaba en su vehículo acompañado por tres amigos, quienes también fueron detenidos para una revisión de rutina.

Se señala que Ortiz Paz podría enfrentar cargos por tráfico de drogas, aunque su detención aún no ha sido confirmada oficialmente y no se disponen de detalles adicionales. A pesar de no figurar en el Registro Nacional de Detenciones, algunos informes sugieren que el cantante se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta no sería la primera vez que Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, enfrenta problemas legales. En julio del año anterior, fue detenido en Estados Unidos por alterar el orden en una calle del país vecino.