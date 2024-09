Reportan más de 24 horas sin servicio de luz en segundo cuadro del Centro de Torreón 

Vecinos del segundo cuadro del Centro de Torreón reportan que desde el domingo por la noche se han quedado sin servicio de luz y pese al reporte constante que se ha realizado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado solución.

Con número de reporte en conjunto C2205566199, varios domicilios de la colonia Segundo de Cobián, argumentan que han pasado más de 24 horas sin servicio, el cual parecía haber tenido solución la madrugada del lunes, cerca de las 2:30 horas, pero al mediodía de este martes, de nuevo se han quedado sin electricidad.

Lo anterior, argumentan vecinos, afecta a adultos mayores que en su mayoría habitan en este sector del centro de la ciudad, así como también han puesto en riesgo sus despensas al no poderlos mantener en perfecto estado debido a que no pueden refrigerar sus alimentos, así como además, no se ven impuestos a frenar sus labores y responsabilidades domésticas, mismas que se vieron también limitadas en la pasada semana que se presentaron las lluvias.

Son más de 20 domicilios que desde el domingo no tienen luz, algunas familias decidieron trasladarse a las casas de familiares para pasar la noche, pero la mayoría seguía soportando las consecuencias de la interrupción del servicio eléctrico.