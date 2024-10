René Franco habla de la razón por la que estaría vetado de 'Hoy'

René Franco ya no estuvo presente en las últimas galas de "La casa de los famosos México", el periodista aseguró que a pesar de lo que pasó, no tiene problemas con Televisa, aunque sí, seguramente, con "Hoy", programa matutino que produce Andrea Rodríguez.

Hace unos días Franco expresó en sus redes, sin dar detalles, que se despedía de esta segunda temporada del reality, y en diversos espacios informativos ha expresado que el problema se suscitó con Andrea Rodríguez y la crítica que él le hizo a ella "de productor a productor", sobre la manera en la que las conductoras del matutino de Televisa atacaron a los exhabitantes de la casa.

René admite que todo comenzó cuando escuchó que Andrea Legarreta llamó "psicópata" a Adrián Marcelo, algo con lo que no estuvo de acuerdo, pues le parece que las conductoras no debieron tomar partido, y esa opinión, dice, no le gustó a Andrea Rodríguez, con quien coincidió en el evento "Los 300 líderes".

De ese encuentro hay varios testigos, y aunque algunos aseguran que éste fue un tanto agresivo, René afirmó en entrevista con Inés Moreno, donde afirmó que "ya no está en Televisa" desde que salió del reality "La casa de los famosos México" por decisión propia, y aunque pudo haber regresado, afirma que se negó.

"Vetado de qué si me pidieron volver el viernes, Televisa y yo estamos chidos, el problema es con una productora que no ha entendido que mi tema no es personal, si no que yo tengo razón industrial y ella está equivocada, ella tiene que cambiar y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos", puntualizó.