Remesas vía Financiera del Bienestar se incrementan hasta en un 30 por ciento en Durango en esta temporada

En esta temporada decembrina, las remesas que se reciben en el estado de Durango procedentes de los Estados Unidos a través de la Financiera del Bienestar antes Telecomm, se incrementan hasta en un 30 por ciento y con el uso de la tarjeta Finabien, es más seguro recibirlas.

Rocío Villegas Montoya, gerente de la Financiera para el Bienestar en Durango, informó que son 45 las sucursales con las que se cuentan en la entidad, lo que facilita a las familias de los municipios más alejados el recibir su recurso.

Recordó que fue a inicios del mes de diciembre, que se abrió la sucursal número 45 en el municipio de San Juan del Río, a fin de acercar los servicios a las familias que cuentan con un ser querido en aquel país.

“Eso es lo más valioso que tiene este organismo que llegamos a donde no llegan los bancos, hace unos días nos informan que por ejemplo en un municipio importante como Santa María del Oro de un día para otro el banco ya no está. Nosotros venimos a hacer esta función tan importante de llevar los servicios financieros básicos a todos los municipios del estado ni importa que estén alejados, no importa que estén en la sierra, llegamos hasta lugares como Topia, Canelas, Huazamota, en donde de verdad los ciudadanos no tienen acceso al tema financiero”, detalló la funcionaria federal.

Aunque no precisó una cantidad que se recibe en esta temporada, aseguró que se incrementan los envíos hasta en un 30 por ciento, sobre todo tras la puesta en marcha de la tarjeta Finabien, que se puede solicitar en cualquier sucursal de la Financiera, sin ningún otro requisito más que contar con la mayoría de edad.

“Estamos hablando de un 30 por ciento en remesas, es importante que nuestros paisanos no se estén trasladando a otros municipios para recibir sus remesas, afortunadamente con este nueva tarjeta que saben tenemos hace dos años, tanto de México como de Estados Unidos, tienen esa facilidad nuestros paisanos de hacer el envío de su remesa en segundos y por el costo más bajo del mercado de solo 3.99, nuestros connacionales ya pueden venir por esta tarjeta que les entregaron en los consultado o que vía internet la solicitaron y ya pueden traer ahí el dinero que les hayan depositado, y con esa tranquilidad de que no traen en el efectivo y la traen como medio de pago también”, detalló Villegas.

La funcionaria indicó que la tarjeta, a diferencia de las instituciones bancarias, no tiene un costo de anualidad, ni por movimientos o pagos, y se puede utilizar en cualquier establecimiento que acepte visa o mastercard