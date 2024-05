Relocalización con nulo impacto en economía

Las inversiones que entraron en los últimos años, en parte por la relocalización de cadenas productivas, fenómeno denominado nearshoring, no lograron generar un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), dio a conocer la organización México, ¿cómo vamos?

La segunda mayor economía de América Latina se expandió 0.3% entre enero y marzo de este año en relación con los tres meses previos, reportó el Inegi esta semana.

En la construcción debiera reflejarse más el capital que llega al país; sin embargo, el sector mostró una contracción de 0.7% en los primeros meses del año, en tanto que las industrias manufactureras acumularon dos trimestres en contracción, indicó México, ¿cómo vamos?

La construcción apenas se encuentra 4% por arriba del pico alcanzado durante el tercer trimestre de 2015, a pesar de la importante actividad del sector impulsada por los megaproyectos y los requerimientos del nearshoring.

El ingreso per cápita todavía no se recupera de la pandemia de Covid-19 y se encuentra en un nivel similar al que tenía en 2017, señaló la organización en el documento Economía mexicana no logra despegar en 2024, a pesar del nearshoring y el gasto público.

"Para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes de México se requiere un crecimiento económico que compense el crecimiento demográfico", expuso.