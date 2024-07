¿Regresó Milly Alock a House of the Dragon? Te explicamos qué pasó en el tercer capítulo

La actriz Milly Alcock ha hecho una aparición especial en el tercer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon, impactando a los fieles seguidores de la exitosa serie de la plataforma MAX.

Desde el primer capítulo de House of the Dragon en agosto de 2022, la aparición de Milly Alcock no pasó desapercibida, pues su actuación como la joven Rhaenyra Targaryen encantó a los fanáticos de la conocida serie Game of Thrones, sin embargo, tuvo que ser reemplazada por la actriz Emma D'Arcy para la versión adulta del personaje.

A principios de 2023, Milly comentó que no volvería para la segunda temporada de la serie -cuyo estrenó fue el pasado mes de junio- pues parecía estar centrada en ser la nueva Supergirl, por eso fue grande la sorpresa cuando en el tercer capítulo de la segunda temporada la versión joven de Rhaenyra hizo una aparición junto a Daemon Targaryen.

¿Cómo fue la aparición de Milly Alock?

En este capítulo, Daemon tiene un fuerte enfrentamiento con sus peores temores mientras se encuentra en Harrenhal buscando aliados para las tropas de Rhaenyra en su reclamo por el trono de hierro que le arrebató su propio hermano.

El castillo con sus hechizos logra atrapar al príncipe y le muestra a una joven Rhaenyra que comienza a reprocharle los errores de su pasado, el comportamiento que tuvo con el fallecido rey Viserys y los fuertes sentimientos que comenzó a tener por su sobrina y la extraña relación que tuvieron.

Sintiéndose martirizado por estos reproches, Daemon termina cortándole la cabeza a la alucinación de la joven princesa y así da por finalizado su sufrimiento en los hechizados muros de la fortaleza de Harrenhal.

Los fanáticos de la precuela de Game of thrones dejaron ver la emoción al ver a Alcock volver a interpretar a su querido personaje de Rhaenyra Targaryen en redes sociales.