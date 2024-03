Regreso de la 'fiesta brava' a Coahuila sería un retroceso

Animalistas y ambientalistas se manifestaron este martes al exterior del Congreso del Estado, ya que consideran que el regreso a la fiesta brava a Coahuila sería un retroceso.

Diana Mendoza Tamez, representante del grupo de manifestantes, sostuvo que están totalmente en contra que regresen las corridas de toros, pues Coahuila ya avanzó como para retroceder y volver a lo mismo.

“Ahorita nuestra intención es que se note este disgusto y que noten que muchos de los ciudadanos seguimos totalmente firmes ante la postura de que no regresen a Coahuila, levantar la voz de no retroceder y seguir avanzando en contra totalmente del maltrato animal, repetimos, no es una fiesta, no se puede disfrutar el ver sufrir a un ser vivo que está comprobado que tiene sentimientos”, resaltó.

Cabe recordar que fue el pasado 5 de enero de este 2024 cuando el ex novillero Vicente Salas Estrada presentó en el Congreso de Coahuila una iniciativa para el regreso de las corridas de toros a la entidad bajo la usanza portuguesa, que se caracteriza por no dar muerte a los ejemplares. Sin embargo, el 20 de febrero desistió de la moción ante el órgano legislativo con sede en Saltillo y presentó una nueva para el retorno de la fiesta brava en su formato tradicional.

FOTO: ESPECIAL

Por lo anterior, Mendoza Tamez dijo que están preocupados por la iniciativa que se lanzó con la intención de que regrese.

Añadió que a pesar de que no han tenido un acercamiento con quienes presentaron esta iniciativa, no descartan que lo hagan.

“Esto se llevó a cabo hace muchos años, pero no significa que está bien, no es una costumbre que esté a favor de los niños, de que se promueva entre ellos esta cultura de disque fiesta, entonces lo que pedimos es no retroceder, ya avanzamos, no retrocedamos”, insistió.

Si bien es cierto que no se sacrifican, señaló que finalmente no deja de lastimar al animal, no deja de sufrir y pasar un maltrato pésimo, por lo que no se puede festejar ese acto tan cruel.

Finalmente, advirtió que esto es solo el comienzo, pero de ser necesario se entregará un oficio.

FOTO: ESPECIAL

Son atendidos en Congreso

Por su parte, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, atendió las demandas de los manifestantes.

Según explicó, se turnará a la Comisión de Gobernación, la cual se encarga de recibir todas las iniciativas ciudadanas, una vez que se reciben se analizan y revisan, y si viene adecuadamente elaborada se les da un seguimiento.

“En este caso por tratarse del tema taurino, este es un Congreso de puertas abiertas, aquí recibimos a la ciudadanía, y lo que pasaría es que una vez turnada en la Comisión de Gobernación recibiríamos a todas las partes, así como hoy recibimos a los jóvenes también recibiríamos a los taurinos”, afirmó.