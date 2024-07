Región Norte genera 2 mil MW de energía; La Laguna y Chihuaha lideran

El norte de la República cuenta con la mayor disponibilidad de radiación solar, las entidades de este sector suman alrededor de 2 mil megawatts, lo que equivale al 40 por ciento de lo que consumen en energía eléctrica. En este contexto, La Laguna y Chihuahua lideran con la mayor generación.

Héctor Luis Pargas Pineda, gerente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en la región Norte, señaló que el mayor número de centrales está ubicado en el estado de Durango, pero también hay un parque rumbo a Chihuahua y una planta muy grande de energías limpias en La Laguna de Coahuila.

“En todo el norte, tenemos alrededor de 2 mil megawatts, representa el 40 por ciento de lo que consume todo el norte de la República”, comentó.

En cuanto a energía limpias privadas, mencionó que ello está muy ligado al poder adquisitivo de la región donde se instalan, lo que se conoce como generación distribuida, la cuál no prolifera en ciudades que no tienen un poder adquisitivo, no por la falta de necesidad y el recurso de irradiación solar, sino porque tiene un costo y las familias regularmente no tienen ese recurso disponible.

“En el norte, las ciudades que mayormente tienen energía distribuida instalada son La Laguna, toda la región de La Laguna y la ciudad de Chihuahua, después sigue Ciudad Juárez, después sigue Casas Grandes, pero las que mayor tienen son Chihuahua y La Laguna”, comentó.

El funcionario dijo que se tienen proyecciones para la creación de más parques solares en la región, pero es información que no se puede proporcionar, derivado de la reforma energética.

En lo que corresponde al consumo de los 2 mil megawatts, el gerente de Cenace explicó que, al tratarse de un sistema interconectado, no existe una distinción de quien consume esa energía que proviene del sol o de fuentes renovables.

“El sistema tiene necesidades y los consume todo el mundo no hay distinciones”, dijo Pargas Pineda.