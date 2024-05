Regina Murguía confiesa que se ha besado con sus compañeras de JNS

La cantante y conductora Regina Murguía estuvo de visita en el programa Faisy Nights de Unicable del presentador y comediante Faisy, en donde realizó una serie de fuertes confesiones de su vida personal.

En el show, la cantante del grupo Jeans, ahora conocido como JNS, participó en una dinámica de preguntas y respuestas sobre sus primeras veces, en donde no estuvo sola, puesto que también la actriz y comediante Michelle Rodríguez se hizo presente.

La dinámica en la que estuvo Regina, de 38 años de edad, era contar cuáles fueron sus primeras veces en distintas situaciones de la vida, pero la cantante sorprendió luego de hacer revelaciones que muy pocos esperaban.

Todo comenzó luego de que salió el tema de los tríos sexuales, en donde Regina señaló que ella nunca había tenido esta experiencia, sin embargo, Michelle recalcó que en el grupo JNS eran tres las integrantes: Regina Murguía, Melissa López y Angie Taddei.

Sin embargo, aunque la intérprete de éxitos como Corazón Confidente y Dame, Dame; señaló que nunca habían mantenido encuentros entre ellas, si habían ocurrido besos.

“No, pues son mis compañeras y no hay besos, bueno, a veces”, dijo la cantante.

Al respecto, sorprendido, Faisy la cuestionó sobre si se habían dado besos.

“Si nos hemos dado besos”, señaló Regina.

“Fíjate que sí, y les voy a platicar ahora que estuvimos en un palenque, y pues los palenques se ponen bien divertidos”, agregó.

“En el de Villahermosa, Tabasco, con unos calores de cuarenta grados y me puse a tomar y pues uno dice que en el calor no se siente (el alcohol), y sí, efectivamente, sí. Entonces yo estaba bien alegre, y estaba platicándole a mis amigos músicos, que cuando uno le da besos a sus amigas, no es que sea uno lesbiana, no, es porque es de amor. Entonces entró Angie al camerino y le dije: ‘ven, dame un beso’, y le di un beso”.

Confeso que nunca antes le había dado un beso a Angie Taddei, sin embargo, confesó que con Karla Díaz sí había pasado esta situación.