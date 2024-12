Regidora de San Pedro afirma que el servicio de salud es deficiente

Siguen las deficiencias en los hospitales de San Pedro, aseguró la regidora Valeria Mata Mejía, ya dijo que por ejemplo no hay ni una incubadora en todo el municipio y se ofrece un servicio de ambulancia que deja mucho que desear.

Mencionó que, generalmente los enfermos que requieren atención especializada son canalizados a las clínicas de Torreón, pero “si tienen suerte llegan vivos” ya que manifestó los echan “como vacas” a la ambulancia, pues no cuentan con el equipo necesario para atender a los pacientes en el trayecto.

Resaltó que San Pedro cuenta un Hospital General, del IMSS e ISSSTE, pero reiteró que cuando requieren atención mayor, los médicos se ven en la necesidad de canalizados a Torreón por que trabajan con muchas limitaciones.

“Ya no hablamos de falta de medicamentos, por ejemplo en el ISSSTE te estoy hablando que a veces no hay ni pinzas, insumos básicos o no sé si tengan convenio con las farmacias que están enfrente o en los alrededores por que las familias tienen que comprar todo los que su enfermos necesitan, hasta si te van a operar tienes que comprar lo que te pidan”.