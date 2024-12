Regidor Samir Rivera deja Movimiento Ciudadano y se une a Morena en Lerdo

El regidor del Samir Rivera González, abandonó las filas de Movimiento Ciudadano (MC) de Lerdo para unirse a Morena, “si no eres Castañeda no entras en el equipo de Movimiento Ciudadano Estatal”, dijo.

Fue este lunes que en Durango capital, el regidor se quitó los “tenis naranjas” y se colocó el chaleco guinda y tomó protesta, frente a la militancia morenista encabezada por la dirigente Lourdes García, y será en los próximo días que notifique a la Secretaría del Ayuntamiento, que se sumará a la fracción de Morena.

“Como todo en la vida hay ciclos, hay tiempos, cumplí mi ciclo, mi tiempo en Movimiento Ciudadano, estoy agradecido con el partido, yo creo que di lo que tenía que dar, es momento que busquemos otros rumbos. Recibí la invitación en Morena y con gusto lo acepté”, explicó el regidor.

Con este cambio, Movimiento Ciudadano se queda sin representación en el Cabildo de Lerdo y Morena suma otro voto más, es decir, serán siete los que representen el partido.

“Yo creo que hay o mañana voy a meter mi carta en la Secretaría del Ayuntamiento para notificar al Cabildo en pleno que me adhiera a la fracción de Morena para emperezar los trabajos, y recorrer todo Lerdo para ayudar al partido”, dijo.

Rivera González, compartió que la invitación la había recibido con anticipación sin embargo dijo que esperaba los tiempos para aceptarla.

“Estuve en pláticas con gente de Morena desde hace tiempo, nada más estaba esperando los tiempos la verdad, porque ahí cuando a uno no lo tratan bien en un lado no eres parte de un equipo, no congenias con ese equipo es momento de retirarse porque ahí si no tienes cabida mejor en otro lado”.

Y compartió que al momento se encuentra en pláticas con otros personajes de la política en Lerdo de MC para que también se sumen a Morena. “Porque todos traen el mismo sentir, como dije en Durango, si no eres Castañeda no entras en el equipo de Movimiento Estatal ahorita”.