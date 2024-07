'Regaña' Leticia Herrera a chofer por manejar sin precaución y decir que 'no es de aquí'

En la pasada sesión de Cabildo la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, hizo hincapié en la falta de cultura vial que prevalece en los conductores, incluso al circular por vialidades principales de Gómez Palacio.

La presidenta municipal dijo en la sesión de Cabildo del pasado jueves que recientemente mientras circulaba por la avenida Mina el chofer de un vehículo rojo, quien aparentemente iba con familia, le salió al paso sin llevar él preferencia y sin respetar la señalética de "Alto" en esta vialidad concurrida, lo que pudo provocar un accidente de graves consecuencias.

De no haber frenado oportunamente y de inmediato el vehículo particular en el que ella viajaba, que es una camioneta de mayor tamaño y peso que manejó con pericia su chofer, habría habido un impacto seguro, circunstancia que preocupó a la autoridad, quien al frenar aprovechó para llamar la atención del chofer del vehículo rojo exhortándolo a manejar con precaución.

"Cuando nos emparejamos, le digo yo, tenga mucho cuidado porque puede causar un accidente y pueden verse dañados ustedes o nosotros o cualquier otro vehículo que vaya y me dice 'señora no somos de aquí' y les digo ah bueno, díganme ¿De dónde son? Para decirle ahorita a un tránsito para que los ubique al lugar a donde van. Me dijo 'somos de Urbi Villas' y le dije ¿Cómo que no son de aquí?", expuso la alcaldesa al Cabildo, lo que causó risas de los presentes pues es un fraccionamiento local.

Cuando la edil refirió al chofer del vehículo rojo, que por poco causa un choque, que sí son de aquí, de la localidad, la excusa que él le dio fue: "Bueno, pero nunca venimos para acá".

Por lo anterior, ante el Cabildo, la alcaldesa mencionó que es muy evidente la falta cultura vial de los conductores.

"Ese es el tema de que no sabemos ni dónde andamos, no tenemos la educación vial", acotó.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale. (ESPECIAL)