Refugio, sin recibir casos de violencia extrema

A tres meses de haber sido inaugurado, el Refugio Temporal para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Lerdo no ha recibido casos de violencia extrema, únicamente el de una persona que se encontraba fuera de su ciudad de origen.

Fue el 5 de diciembre de 2023 que el centro abrió sus puertas como parte de las medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

María del Refugio Adame Güereca, titular del Instituto Municipal de la Mujer en Lerdo, informó que al momento no se han atendido víctimas de violencia extrema, que se hayan visto en la necesidad de dejar su hogar como medida de seguridad.

"Hasta ahorita no, bendito Dios estamos bien…Solamente tuvimos una persona que fue localizada en León Guzmán, ella no era de aquí, nada más la tuvimos un tiempo, localizamos familiares y se regresó a casa en San Luis", detalló.

De acuerdo con la funcionaria, esto ha sido posible gracias a las acciones que se mantienen para prevenir la violencia en contra de las mujeres. "Seguimos trabajando con acciones como son los módulos de atención, las visitas domiciliarias, talleres, pláticas, conferencias, las cuales nos han ayudado para que no tengamos ahorita mujeres en alto riesgo", aseguró.

Adame recordó que este inmueble cuenta con un espacio de atención para 11 familias, es decir, la madre junto con sus hijos.

"Es para violencias extremas, donde ya no podemos tenerlos dentro de los domicilios, cerca de los agresores y tratamos de llevarlas pero afortunadamente ahorita no hemos tenido a nadie con estas acciones que hemos estado realizando, nos ha funcionado muy bien, y no hemos tenido a nadie para resguardar", recalcó la titular.

Cabe recordar que el municipio de Lerdo, junto con otras 15 ciudades, entre ellas Gómez Palacio, Mapimí y Tlahualilo, se encuentran en Alerta por Violencia de Género emitida por la Conavim desde el mes de noviembre del año 2018.

ATIENDEN 56 CASOS SEMANALES

Por otra parte, la titular del Instituto Municipal de la Mujer comentó que de manera semanal, se atienden hasta 56 casos entre los diversos servicios, de los cuales en promedio 10 son casos de mujeres que acuden por primera vez, mientras que el resto son seguimientos.

"Normalmente atendemos por semana 56 casos, son del área de psicología y jurídico, pero son como unas 6 a 7 pero ahorita 10 de primera vez, las demás son de seguimiento manejamos entre esas cantidades", detalló.

El Instituto Municipal de la Mujer se encuentra al interior del Skate Park en la Unidad Administrativa de la colonia San Isidro, entre calle Ramón Leyva y prolongación Galeana, a unas cuadras del Panteón Municipal, el teléfono de oficina al que responden en este espacio es el 871-159-2646.