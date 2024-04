Refugio Sandoval lanza proyecto 'Casa Cuco'

Refugio Sandoval Rodríguez, candidato a diputado federal por la coalición PT-Morena-PVEM en el distrito 05, presentó su proyecto denominado "Casa Cuco", un espacio para dar seguimiento a la labor legislativa, en caso de resultar electo, así como brindar servicios de asesoría legal y gestoría.

"Hoy quiero presentarles mi principal compromiso, que me servirá para comunicarles todos los demás. Se trata de Casa Cuco, un lugar al que la ciudadanía podrá acudir para recibir información sobre mi trabajo, revisar qué iniciativas he presentado, cuántas veces he subido a tribuna, en qué comisiones legislativas estoy participando, los beneficios que estaré bajando para Torreón, como programas sociales y recurso etiquetado para proyectos que beneficien a la comunidad", comentó.

La oficina se ubicaría en Juárez número 3212, oriente, en Torreón. Aquí la gente encontrará asesoría legal para trámites de gobierno, información, acompañamiento de su equipo para trámites ciudadanos, en qué dependencia y con qué funcionarios deben hacerlos. Informó que el teléfono para que le llamen o le manden un mensaje es 871 514 8713.

"En Casa Cuco siempre habrá alguien para atender a la gente del Distrito 05", dijo.

El aspirante presentó un balance de los 40 días que ha desarrollado campaña, donde informó que ha dialogado con 20 mil personas en forma directa y arriba de 300 mil mediante las redes sociales.

"A lo largo de estos días se han unido a mi equipo 65 voluntarios que dedican parte de su tiempo a organizar comités, visitar a sus vecinos y familiares, organizar reuniones a las que soy invitado y acompañarme en eventos como recorridos, toca toca y cruceros. Este trabajo me ha permitido saludar personalmente, escuchar y presentar mis propuestas a más de 20 mil personas y, de manera digital, a través de mis redes sociales, a más de 300 mil", expresó.

Recordó que son 90 días de campaña para las diputaciones federales, por lo que se tiene un avance del 45 por ciento.

"En 40 días de campaña hemos realizado 150 reuniones de comité en 95 colonias; más de 50 reuniones con grupos de empresarios, maestros, comerciantes, deportistas, estudiantes, animalistas y otras organizaciones sociales. Hemos visitado 323 localidades. Visitamos 107 colonias de las 250 que conforman el Distrito 5. Llevamos la campaña a 18 de 22 ejidos. Y al momento hemos recorrido 181 de las 216 secciones electorales que nos corresponden", dijo el candidato.

Pidió a los ciudadanos "contratarlo" para ser su diputado mediante el voto el próximo 2 de junio.