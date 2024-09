Reforma ya es oficial

Los legisladores de Morena y sus aliados en el Senado de la República y la Cámara de Diputados emitieron la declaratoria de reforma constitucional al Poder Judicial sin la presencia de los diputados y senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes se ausentaron para no convalidar lo que llamaron un "fraude a la Constitución".

En San Lázaro, en sólo nueve minutos y con un quórum de 263 diputados oficialistas, el legislador Sergio Gutiérrez Luna, presidente en turno de la Mesa Directiva, hizo la declaratoria y la remitió al Titular del Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El diputado Pedro Vázquez, secretario de la Mesa Directiva, informó que 23 Congresos estatales votaron a favor de la reforma judicial: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Las porras "¡Reforma judicial, mandato popular!" y "¡Sí se pudo!" se escucharon en el salón de sesiones, mientras Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, afirmaba que no hay recurso jurídico que pueda "echar abajo" la reforma judicial.

"No hay recurso alguno que pueda obstaculizar ni pueda impugnar estas reformas que acaban de ser enviadas al Ejecutivo para su publicación, ni por fallas procedimentales, no procede ni acciones de inconstitucionalidad, no procede ni controversias constitucionales, no proceden juicios de amparo, suspensiones o cualquier tipo que se derive de los juicios de garantía, porque el poder reformador es la supremacía frente a todo el andamiaje jurídico mexicano", afirmó.

Previo a la sesión, la diputada Laura Ballesteros (MC) presentó a nombre de su bancada una moción a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en contra de la declaratoria de validez porque consideraron que hubo un fraude al proceso legislativo.

En el Senado, sin la presencia de las bancadas del PAN, PRI y MC, los senadores oficialistas realizaron la declaratoria constitucional de la reforma judicial, luego de que la mayoría de los congresos estatales la ratificaron, y acusaron una intentona golpista y de linchamiento.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria y la remitió a la Cámara de Diputados.

Con autoelogios por la aprobación del llamado plan C del Presidente, senadores de Morena, PT y PVEM desfilaron por la tribuna con arengas a favor de Andrés Manuel López Obrador y la advertencia de que -de inmediato- iniciarán con la aprobación de las leyes secundarias en la materia.