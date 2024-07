'Reforma fiscal estructural es necesaria, sobre todo en pensiones e impuestos': IMPC

La reforma fiscal ya es necesaria y aunque no se considera en el primer año de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, deberá contemplarse en su segundo año, que impacte principalmente en el tema de impuestos y pensiones, así lo externó Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC) a nivel nacional.

Además, mencionó que a la economía informal siempre se le ha dejado como algo no importante y nunca ha existido un programa real y exitoso para sumarla.

"Ya es necesaria una reforma fiscal, para el segundo año de la presidenta se deberá considerar un cambio en los impuestos y en las pensiones, una reforma estructural, no estoy hablando de aumento en tasas de impuestos o creación de nuevos impuestos sino quizás facilidades para que la economía se mueva más, facilitar algunas deducciones", expuso.

Como ejemplo, mencionó que hoy un automóvil es deducible hasta 175 mil pesos, pero ya ningún vehículo tiene ese precio, entonces, si la deducción fuera por 800 mil pesos no necesariamente el fisco tendría que recaudar menos porque el comprador va a deducir más, porque también se va a cobrar el IVA, Impuestos Sobre Automóviles Nuevos, la armadora va a pagar más impuesto sobre la renta (ISR).

En este sentido, consideró que se tiene que voltear a ver qué facilidades se pueden crear que, en cascada, generan mayor economía, mayor consumo, y al tener todo esto abierto, exista más recaudación.

Recordó que de entrada no habrá una reforma fiscal, así lo ha dicho la presidenta electa, porque va llegando, pero indicó que tiene pocos meses para lograr estructurar una reforma fiscal como la que se necesita en México.

Refirió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado mucho este año por los medios electrónicos, pero también los gastos están creciendo y no nada más por obras, sino también porque los gastos de la población cada vez son más grandes.

"Un tema muy importante que tiene que atacarse son las pensiones, no hay cómo atacar tanta necesidad que hay en los próximos 10 años, no hay fondos suficientes para la cantidad de gente que va a estar pensionada, entonces también eso viene en una reforma estructural", comentó.

Además, Amaya Estrella dijo que la economía informal siempre se ha dejado como algo no importante y que no ha habido un programa real y exitoso para sumarla, el último esfuerzo que hubo fue el tema del Régimen de Incorporación Fiscal, que después fue el Régimen Simplificado de Confianza, pero no ha sumado a que se tenga el doble de personas tributando.

"Siguen siendo los mismos y las personas que están en ese 40 por ciento, en ese 50%, ha llegado a ser hasta el 60% de la informalidad en momentos más críticos, siguen siendo los mismos, entonces sí falta que exista una acción específica, ahí tendría que buscarse la colaboración con los municipios porque está precisamente en las calles de las ciudades", expuso, "tendría que haber un plan, una buena estrategia y una reforma fiscal", concluyó.