Reeditarán el disco Synchronicity de The Police

El 26 de julio de 2024 se editará la reedición mundial de Synchronicity de The Police, en múltiples formatos, incluido un Boxset Deluxe de edición limitada de seis discos que contiene 55 temas inéditos, nuevas notas y entrevistas, recuerdos raros de archivo y fotografías inéditas.

De acuerdo con un comunicado, Synchronicity alcanzó el puesto número uno en todo el mundo, vendiendo más de 15 millones en todo el mundo.

El sencillo número uno, Every Breath You Take, se convertiría en la canción más escuchada en la historia de la radio, con más de 15 millones de reproducciones.

La recepción de la crítica para Synchronicity fue genial. eEl álbum recibió cinco nominaciones a los premios Grammy en 1984 y ganó tres (Mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con voz, Canción del año (Every Breath You Take) y Mejor interpretación pop por un Dúo o Grupo con Voz).

La placa también recibió elogios de la prensa y desde entonces ha aparecido en muchas listas, incluido el puesto 159 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

Esta reedición se ha estado preparando durante tres años con la participación y el respaldo de la banda. El folleto de 62 páginas que acompaña a la caja contiene nuevas y extensas notas escritas por el aclamado periodista musical Jason Draper, quien detalla la concepción y el infame nacimiento de la que posiblemente sea la obra maestra de The Police.

Más de 40 años después, los tres miembros de la banda continúan marcando el legado de The Police: Stewart Copeland publicó sus Police Diaries y realizó una gira por el mundo con sus conciertos Police Deranged.