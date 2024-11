Redes sociales contra Angela Aguilar tras entrevista de Cazzu

Despues de que la rapero Cazzu diera a conocer en una entrevista cómo fue que atravesó su separación con Christian Nodal, las redes estallaron en contra de el cantante mexicano y Ángela Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar había declarado en una entrevista con Good Morning America que "el corazón de nadie salió lastimado" haciendo referencia a que Cazzu había tomado bien que Christian Nodal iniciará una relación con Ángela al poco tiempo de que terminara con la argentina.

Sin embargo, en el podcast "PLP", Cazzu comentó que fue todo lo contrario, ya que se enteró de la relación de estos cantantes al mismo tiempo que el público y eso la destrozó.

"Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: '¿hay alguien más?' y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, que fue a través de los mismos medios que fueron las redes", comentó la argentina.