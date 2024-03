Recuperar fondos para los Estados que legisladores de Morena aprobaron desaparecer: Riquelme

Miguel Ángel Riquelme Solís, ex gobernador del Estado de Coahuila y candidato al Senado de la República por Coahuila por el PRI, PAN y PRD, recorre la región norte del Estado como parte de su campaña y durante su encuentro con medios de comunicación manifestó que luchara por recuperar los fondos que dejaron de otorgarse a los Estados.

Además de abordar dos temas de suma importancia a nivel nacional, el primero que tiene que ver con el problema del abastecimiento del agua y el descenso en el almacenamiento de las presas en el país, así como lo referente a la evitar la intromisión del crimen organizado en el financiamiento de campañas en este proceso electoral.

“Hay que recuperar los fondos perdidos, que a través de la mayoría de Morena fueron aprobados para su extinción y Coahuila es uno de los Estados más afectados y la ciudadanía lo tiene que saber. Queremos hacer una campaña sin grilla, simplemente puntualizando como fue afectado Coahuila en su momento”, fue lo que manifestó Riquelme Solís.

Recordó que en Coahuila fueron retiradas las aportaciones correspondientes a los fondos de hidrocarburos, fondos mineros, fondos metropolitanos; con los cuales dijo, se construía infraestructura que permitía tener una competitividad más efectiva como entidad federativa y señaló que en el Estado dejó de percibir 23 mil millones de pesos.

Además de anunciar que defenderán las instituciones, particularmente por los comentarios que realiza el Ejecutivo Federal desde la conferencia matutina, en relación con la denostación y desaparición de las instituciones que dan certeza en la transparencia o que regulan nuestra democracia o la economía.

Otro punto que abordará en caso de llegar al Senado de la República es la desaparición de las delegaciones estatales de las diferentes dependencias, pues prácticamente todo se tiene que arreglar en la capital del país.

Cuestionado por el tema relacionado con el problema de abastecimiento del agua, Riquelme Solís, refirió que es otro ejemplo de la falta de delegados de las dependencias, estableciendo que desde hace varios años CONAGUA no aporta recursos a Coahuila, pero señala que si se apoya a otros estados que realmente les interesan e inversiones que les interesan como Agua Saludable Para La Laguna.

“En la parte de las sequías prolongadas, la falta de apoyo a los productores, que ahora son y han sido más recurrentes. Y volvemos a los recursos y a los proyectos que por entidad federativa se presentaban antes y hoy no son apoyados, hoy simplemente hay grandes proyectos de interés del ejecutivo; aquí en Coahuila se hizo el programa Agua Saludable para La laguna, sin embargo, falta todavía muchos recursos por aplicar que no tienen los municipios y no tiene el Gobierno del Estado”, indicó el ex gobernador de Coahuila.

Puntualizando que dichos recursos son para infraestructura de conducción y con las figas de agua que existen en n los sistemas municipales locales, que saben que no solo es la falta de apoyo, si no en algunos lados, la falta de tecnología.

Reiteró que el tema es que recuperar los recursos, que regresen a Coahuila y que se pueda reestablecer el esquema de recursos recurrentes, donde los municipios ponían una parte, el Estado otra y la Federación otra, para poder avanzar con los sistemas municipales de agua y saneamiento; así como el apoyo al campo; para ello es necesario enfrentar con un numero equilibrado de Diputados Federales y de Senadores, para retornar los programas que beneficiaran al campo.

“No solamente estamos en contra y muy atentos a la infiltración del crimen organizado de manera económica, sino simplemente que no anden aquí en las campañas ni con ninguno de los candidatos y estaremos vigilando; mucho menos con la oposición, porque luego ese tipo de casos se han dado en otras entidades federativas”, respondió el candidato al Senado de la República sobre las medidas para evitar la infiltración o el financiamiento del crimen organizado en las campañas.

Miguel Ángel Riquelme señaló que, el Gobierno del Estado de Coahuila, está actuando en esa materia y la protección de las y los candidatos que necesitan seguridad y que así lo definen y así lo deciden todos los partidos políticos. Además de asegurar que, estarán atentos para señalar cualquier cosa extraña que vean en otros candidatos dentro del financiamiento público y privado que por ley deben recibir.