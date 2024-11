Recuerdan el día que Natanael Cano y Pepe Aguilar se enfrentaron

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación, la pareja ha sido el centro de atención en el mundo del regional mexicano.

Sin embargo, la controversia ha cobrado fuerza recientemente a raíz de las primeras declaraciones de Cazzu, quien reveló sentirse afectada por la infidelidad, un tema que inicialmente había sido desmentido. Esta situación ha desatado intensos debates en redes sociales, con usuarios discutiendo y analizando cada detalle. Además, ha provocado que muchos recuerden las polémicas pasadas de la familia Aguilar, comenzando con Pepe Aguilar, quien en 2021 llegó a criticar a Natanael Cano.

Aunque con el tiempo ambos artistas hicieron las paces, Natanael Cano no fue ajeno a la controversia. En el pasado, sus comentarios incendiarios hacia la familia Aguilar y su negativa a disculparse generaron gran revuelo.

Así comenzó la pelea

Todo comenzó con una entrevista de El Mameluco, en la que parecía que el hijo de Antonio Aguilar calificaba los corridos tumbados como “música mediocre, chafa y pi...che”. Sin embargo, se trató de una confusión. A pesar de esto, Natanael Cano no tardó en lanzar una serie de indirectas hacia Pepe Aguilar.

En 2023, el intérprete de éxitos como Amor Tumbado y Madonna se mostró arrepentido por ese enfrentamiento, recordando que en 2021 también había defendido a Ángela Aguilar de las críticas que recibió por interpretar “muy lento” el Himno Nacional.

Natanael Cano defendió a su género y no iba a permitir que Pepe Aguilar le faltara el respeto a lo que el hacia: "Yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó", comentó el cantante en 2019.

El mensaje era muy claro, trato de enfrentarse a Pepe ya que el pertenece a unas de las dinastías más famosas del espectáculo, el Cano fue quien comenzó con los llamados corridos tumbados.