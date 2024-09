Recuerdan a Fanny en su cumpleaños 36; ya son casi 20 años desaparecida

Con un emotivo mensaje acompañado por una serie de fotografías así como una proyección, fue como Silvia Ortiz recordó a su hija menor Fanny, quien cumple 36 años de los cuales 19 ha estado desaparecida.

“Un día como a las 11:20 de la mañana nace mi menor hija.

Todo fue locura y más para su papá por el más grande anhelo, tener una niña, corrió y fue a comprar chocolates y le daba a quien se topaba en el transcurso…”, es como inicia el mensaje que subió muro de Facebook en el que tiene más de 5 mil amigos.

Stephanie “Fanny” era la pequeña de la casa, su bebé, muy apegada a su familia, es como la describe su madre en este día que debió ser especial para ambas.

“Muy penosa al grado que no quiso que le hiciéramos fiesta de quince pues decía ella, imagínate mamá pasar caminando por en medio de la iglesia y bailaaaar!! Noo! (sic) Jamás y luego ni se bailar mamá. Aún así sin avisarle y solo con mis hermanas y sobrinas y sobrinos un día en casa llevamos pastel y cuando pusimos el vals y su hermano mayor le da la mano ella decía no”, compartió Ortiz.

Y continúa: “Se levanta su otro hermano y su papá y entre los tres la rodean y bailan con ella y ella agachada lloraba y decía que le daba pena. Ella no salía y yo les decía a sus hermanos que vaya con ustedes y me decían ¡Ay! mamá ella nomás está sentada y nosotros queremos bailar o platicar y cuando la llevaban me la regresaban pues ella pedía hacerlo”.

En su relato, la también fundadora de grupo Vida, compartió que su hija era temerosa a los hombres. “Ella tenía temor de hombres pues no le gustaba como le piropeen cuando iba a escuela, deporte y tienda”.

También dijo que quería ser pediatra para ayudar a los pequeños quienes no pueden comunicarse.

Ella no le hacía daño a nadie. Ella ahora cumple ya 36 años y nosotros ya casi 20 años de no saber dónde está”, recalcó Ortiz quien pidió a la ciudadanía solidaridad ante su caso. “Les suplico si saben algo por favor díganme a dónde ir. Miren la justicia no existe, yo además, no diré nada Solo díganme dónde está. Dios verá tú obra y te recompensará. Si sabes algo márcame al 8712054006”.