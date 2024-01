Recuerda a TORREÓN

En estos días, el actor Francisco Gattorno promueve la telenovela Vivir de amor, que iniciará mañana por Las Estrellas a las 16:30 horas.

El cubano más mexicano, charló con varios medios de comunicación y cuando le tocó enlazarse con El Siglo de Torreón se puso muy contento, ya que reveló que le encanta esta región.

"Cómo me gusta Torreón, he pasado muy lindos momentos en Torreón y además he comido unos cortes muy ricos de carnes por allá", comentó vía telefónica.

Gattorno comentó que no hay nada mejor que comenzar un nuevo año que trabajando.

"Iniciamos este 2024 con el pie derecho. Este gran estreno de Vivir de amor ocurrirá el 29 de enero a las 4:30 de la tarde. Invito a toda la gente de la Comarca Lagunera a que esté al pendiente del estreno".

Vivir de amor es una telenovela producida por Salvador Mejía, que tiene en los roles centrales a Gala Montes, Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Josh Gutiérrez.

Relata la historia de dos hermanas que son separadas desde pequeñas y en la historia Francisco encarna a "Antonio Sánchez", quien tras la pérdida de su hija aceptó apropiarse de una niña que no era suya; una acción de la que más tarde se arrepentiría, no solo por la culpa moral, también por la desdicha que ocasiona su acción.

"'Antonio' es un hombre humilde que trabaja en un mercado de pueblo. Sufre una tragedia. Es la historia de dos hermanas que la vida las lleva por distintos caminos que las hacen vivir historias interesantes que seguramente serán del agrado del público".

Para Gattorno, laborar con Mejía es una bendición porque sabe liderar de manera positiva grandes proyectos.

"Tiene mucha experiencia y viene con muchas ganas y mucha fuerza. Está apoyado de un gran concepto, de un gran equipo de producción. "Les comento que es una novela muy compleja, ya que tiene muchos actores e historias paralelas. Hay locaciones lejos de la ciudad, en sitios difíciles de llegar, pero que son mágicos. La gente solo ve las novelas, pero no saben lo complicado que es hacerlas", comentó. El papel de Gattorno hará mancuerna con el de Magda Karina, quien es su esposa en Vivir de amor. De ella, solo tuvo elogios.

"Con Magda he trabajado en distintas ocasiones. Nos conocemos de muchos años y somos grandes amigos. Disfrutamos bastante laborar juntos".

Durante la entrevista, Francisco detalló por qué se enamoró desde esta novela desde que leyó el guion por primera vez.

"Es un drama alucinante porque todo el tiempo suceden cosas que te van enganchando. Está muy bien hecha la trama y perfectamente entretejida la telaraña de todas las historias". Por otro lado, el cubano manifestó que Vivir de amor, podrá verse no solo en México, sino también en otras naciones.

"Las novelas de Televisa llegan hasta Grecia o España", comentó el actor. Además de la novela, el artista tiene en puerta una obra de teatro en el extranjero llamada La ternura y una cinta salvadoreña, La balada de hortensia, que llegará a finales de 2024, además de un documental sobre la existencia que hace en coproducción con España.