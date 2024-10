Recuerda a sus ‘bebés estrella', tuvieron un fugaz paso por la vida

Para Aleida, no hay día en que no recuerde a sus pequeñas, Tamara y Amelí, quienes tuvieron un fugaz paso por su vida, pero que están tatuadas en su corazón y en sus pensamientos.

A tres años de su pérdida, la mamá estrella de amor, término que se adopta del “bebé estrella” que es una metáfora que simboliza el vínculo eterno entre los padres y sus hijos, aunque no lo esté físicamente, pudo compartir su historia.

Recordó que después de largos y dolorosos procesos de fertilización, que más que económicamente, desgastan emocionalmente, llegaron sus dos pequeñas Tamara y Amelí.

Todo iba bien en el embarazo, solo se le habían comentado que la placenta de Tamara estaba pegada al cuello uterino, por lo que el riesgo era más para la madre que para la pequeña, por lo que los cuidados siempre estuvieron presentes.

Durante los chequeos habituales nunca se detectó alguna anomalía, incluso dijo, una semana antes fueron sometidas a las últimas revisiones.

Luego llegó ese 26 de abril de 2021. Justo a las 37 semanas de gestación, nacieron sus hijas vía cesárea.

A las 24 horas de haber nacido, falleció Tamara, la explicación que recibió fue que no supieron respirar al nacer. Sin embargo, aún no tiene la certeza de qué fue lo que sucedió.

“Lo que me dijeron fue de que, pues no supieron respirar fuera de la matriz, entonces Tamara fallece a las 24 horas, de hecho no nos decían nada porque pues yo estaba todavía en cama y el papá pues todavía no llegaba, nada más estaba mi mamá que me estaba cuidando y a ella no le querían decir obviamente la noticia, hasta que llegara el papá”.

Una semana después, murió Amelí, pese a que durante esos días su saturación de oxígeno era cada vez mejor. La causa, aún no es clara de qué fue lo que sucedió.

Pero la partida de su segunda hija fue la más dura, pues falleció dentro de las primeras horas del día y fue hasta por la tarde que les dieron la noticia. El cuerpecito de su bebé ya estaba morado y comenzaba a hincharse, situación que fue impactante tanto para ella como para el padre de sus hijas.

“Sí fue muy doloroso y muy impactante porque Amelí falleció en la mañana y a nosotros nos dicen hasta la 1:00 de la tarde porque las enfermeras no están preparadas para eso; entonces cuando nos dicen, Amelí ya tenía su lengüita morada, ella ya estaba moradita, sus ojitos, todo, entonces como nos la entregan sí fue algo muy, muy impactante... obviamente me puse muy mal”, compartió.

Además de la partida de sus hijas, Aleida sufrió una histerectomía radical (es una cirugía que consiste en extirpar el útero, el cuello uterino, ambos ovarios, ambas trompas de Falopio), debido a las complicaciones que se presentaron en ella.

DEL DOLOR Aleida tuvo que recuperarse de su cirugía en el pabellón de las embarazadas, donde el llorar de los bebés recién nacidos era una constante, lo que la atormentaba segundo a segundo.

“Yo estuve con mamás que estaban sus hijos llorando a media noche, mamás que llegaron, que iban a tener el bebé y yo pues, yo llore y llore, la verdad sí fue muy complicado, los días que estuve ahí porque pues sí veías y escuchabas a un bebé llorar y te despiertas en la noche pensando que es tu bebé y sí es como que lo escuchas, no sé cómo explicarlo, pero lo escuchas”, dijo en entrevista.

Su cuerpo seguía y la tortura también. Y es que durante esa semana, se extraía la leche para poder alimentar a Amelí, por lo que se sometió a unas serie de “remedios de la abuela”, para poder tener una mayor producción. Y así fue, la leche seguía y seguía saliendo, por lo que no había mas opción que tirarla.

Otro impacto que se ha quedado y que recuerda el paso de sus pequeñas por su vida, es la cesárea de 22 centímetros en forma vertical en su vientre, la que le confirma que se convirtió en mamá de dos bebés, que aunque no están físicamente con ella, están en sus recuerdos y sobre todo en su corazón.

DE LA EXPERIENCIA Para poder hacer frente a su dolor, Aleida buscó asociaciones que pudieran atender este tipo de pérdidas, y la encontró en Colombia. Si bien existían en México, no pudo ubicarlas.

Pero fue precisamente un tanatólogo el que la contactó con una especialista de Puebla, quien la ayudó durante su proceso.

“Me invitó a lo que es la Alianza Mexicana del Duelo Gestación y Perinatal”, fue entonces que tuvo conocimiento que cada 15 de octubre, se conmemora el Día de Internacional de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal.

Ahora es ella, quien escucha el sufrimiento de quienes han pasado por una experiencia similar, y les ofrece aquellas palabras de aliento que le hubiera gustado escuchar durante su duelo.

“Si me hubiera gustado mucho haber conocido a otras mamás, que me dijeran está bien que no te quieras levantar, está bien que no quieras comer, que no quieras ver a nadie, que estés enojada, que está bien que le quieras gritar a Dios, o sea sí me hubiera gustado que alguien me dijeran ‘está bien’…. Eso es lo que yo transmito. Lo que primero hacemos es validar sus emociones, y sus sentimientos, si quieres gritar, grita, si quieres llorar, llora; como tú te sientas está bien, porque eso es lo primero que nos dicen, no llores… es lo que más duele, porque yo sé que viene del amor muchas veces, pero lo primero que se debe hacer es validar el sentimiento en ese momento”.

Para aquellas mujeres que se encuentran en un proceso similar, podrán contactarla en la página de Facebook de Latidos de Amor