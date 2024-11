Recortes de participaciones en los casi tres años fueron de suman 60 MDP: tesorero de Matamoros

El tesorero municipal de Matamoros, Efraín Agüero Huitrón manifestó que los recortes en las participaciones en lo que va de la administración municipal, oscilan los 60 millones de pesos, ya que en promedio por año dejaron de percibir unos 20 millones.

Agregó que los descuentos en el presupuesto federal los obligó a ajustar el gasto en algunos rubros, entre ellos el gasto de combustible con una disminución de alrededor de un 40 por ciento en departamentos como; el DIF, Servicios Públicos, Obras Públicas, en el pago de nómina, ya que se dio de baja una buena cantidad de trabajadores, en el pago de proveedores y se limitó algunas obras, aunque dijo que donde no se “metió mano” fue al presupuesto asignado a la Dirección de Seguridad Pública.

Efraín Agüero Huitrón, tesorero municipal de Matamoros.

Agüero Huitrón manifestó que con lo que respecta a proveedores locales se dejará la deuda permitida dentro de la ley, la cual establece heredar un pasivo a la siguiente administración de un 2.5 por ciento del presupuesto que maneja, lo cual sería de alrededor de 9 millones de pesos, aunque manifestó que la cuenta es menor.

Con relación a la deuda institucional el funcionario aseguró que esa se deja al corriente y mensualmente se paga unos 5 millones de pesos, por ejemplo; por el servicio de recolección de basura la facturación de la empresa PASA es de un millón de pesos, con Teletec un millón de pesos, a Banobras se le abonan 600 mil pesos, al Parque Solar de 600 a 700 mil pesos.

Incluso el tesorero manifestó que deberían de recibir un reembolso de alrededor de 400 mil pesos por parte de Comisión Federal de Electricidad, pero por el adeudo millonario que tiene el Simas con la dependencia, ese dinero no se los regresa hasta que no se defina el tema del amparo que tiene el organismo operador del agua para evitar el pago del consumo de energía de los pozos.

“Nosotros no le debemos a CFE; al contrario ellos me reembolsan alrededor de 400 mil pesos y tiene un año y medio que no me hace el regreso del DAP y más o menos andamos en 5 millones de pesos, pero ahorita no lo regresa porque Simas porque está amparado y hasta que no se arregle el amparo no me regresa nada. Para nosotros es un ahorro para cuando esto se destrabe pues ya tendremos unos 8 millones de pesos o no sé cuánto sea, pero con CFE yo no tengo ningún problema, ellos lo tienen con nosotros”.