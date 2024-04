Recorre Cristian Mijares colonias de Gómez Palacio

El candidato a diputado federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, Cristian Mijares, visitó las Colonias Parque Hundido, Doroteo Arango y Carlos Herrera.

Mijares caminó entre calles, callejones y tianguis de las citadas colonias para interactuar con vecinos y comerciantes sobre las diferentes necesidades que tiene cada sector de la población, mismas complementan su agenda legislativa.

"Vengo con muchísimo gusto a visitar a mi raza. Es aquí en el barrio donde me siento como en casa, pues muchos de ustedes me conocen desde joven, cuando apenas empezaba mi carrera deportiva y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, estoy aquí para escucharlos, para decirles que voy a defender el presupuesto de Durango, así como lo hice en el cuadrilátero", dijo el exboxeador.

Mijares aseguró que desde el Congreso hará equipo con el Gobernador del Estado y la alcaldesa para dar continuidad a estos gobiernos de coalición que, aseguró, dan excelentes resultados para Gómez Palacio, impulsando incrementos en el presupuesto para obtener más obras y programas que eleven la calidad de vida de sus gobernados.

"A mis campeones de la tercera edad les digo, no tengan miedo, no se dejen intimidar por los de Morena que andan ahí diciendo qué si gana Xóchitl Gálvez la Presidencia de la República y su servidor la diputación, les vamos a quitar los apoyos; ¡Es mentira!, nosotros no les vamos a quitar sus pensiones, al contrario, buscaremos que bajen de 65 a 60 años y que les incrementen el recurso porque a muchos de ustedes no les alcanza para comprar sus medicinas, tengan fe en nosotros, pues el futuro es aquí", puntualizó.