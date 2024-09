Recordando a José José: Cinco años de su legado musical

Este 28 de de septiembre , se cumplen cinco años del fallecimiento de José José.

El intérprete falleció este sábado 28 de septiembre a los 71 años de edad. Las primeras en confirmarlo fueron las periodistas Mara Patricia Castañeda y Ana María Canseco.

Después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó ante un grupo de periodistas la muerte del intérprete y dijo que "el mejor homenaje es recordarle y seguir escuchando sus canciones".

José José murió en el Hospital Homestead, en el sur de Florida, tras complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo.

El 24 de agosto de 2015, José José se presentó en el Teatro Nazas de Torreón como parte de la obra Amar y querer, que su hijo José Joel montó para presentarla en Ciudad de México y en el interior del país. Se volvió la última vez que el cantante se presentó en La Laguna.

La puesta en escena entregó cerca de 40 canciones de José José entre ellas Si me dejas ahora, Amnesia, Lo que un día fue no será, Gavilán o paloma, Vamos a darnos tiempo, He renunciado a ti o La nave del olvido; las cuales se entrelazaron en los diálogos de los personajes: "Paco" y "Manuel".

La obra de igual manera transmitió el mensaje de que cualquier adicción, como el alcoholismo, -Que fastidió la vida de José José- puede dañar severamente a las personas y sus seres queridos.

Al final de Amar y querer, José José volvió al escenario. Junto con sus hijos, José Joel y Marisol Sosa además del elenco restante entonó El triste con playback, lo que no fue motivo para que hombres y mujeres lo despidieran con ovaciones.

Justo antes de llegar a Torreón, el fallecido “Príncipe de la Canción” ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, la cual hoy se ha vuelto la última que dio a un medio de la Comarca Lagunera.

En aquella ocasión, el artista comentó que no le temía a la muerte. “No me da miedo la muerte porque es un paso a un plano superior”, dijo en esa ocasión.

Emocionado por venir a la Comarca, el cantante dijo que en los ochenta venía bastante y además informó que aquí se vendían sus discos muy bien.

“En Torreón me invitaban mucho a fiestas de graduación. Antes iba muy seguido, de hecho era una de las ciudades que registraban altas ventas de mis discos”.

José José se había sincerado esa vez. Como es sabido, sus problemas con el alcohol lo llevaron a atravesar por fuertes problemas personales y profesionales, sin embargo, él dijo a El Siglo que no cambiaría nada de su pasado.

“No cambiaría nada de lo que me ocurrió así me tocó vivir, y aunque la ecuación de mi vida ha sido muy difícil de resolver la resultante ha sido magnífica, pues vivo lleno de cariño y de paz”.