Reconocida actriz de 'Titanic' anuncia su retiro tras último proyecto

Sin duda alguna, uno de los filmes más reconocidos e icónicos que ha sido de "culto" en las últimas generaciones, fue el "Titanic", la película basada en el suceso real que cuenta el hundimiento del barco más "imponente" que existía en su momento.

Luego de cinco décadas y media de carrera artística, la actriz nacida en Tennessee, Estados Unidos, Kathy Bates, anunció su retiro este fin de semana de las pantallas grande y chicas a la edad de 76 años, la intérprete le dirá adiós a la actuación luego de que finalice su último proyecto.

Bates, quien además de aparecer en el "Titanic", también desempeño su gran trabajo en actuación en series como "American Horror Story: Coven" y películas como "El Caso de Richard Jewell", la estadounidense se retirará oficialmente una vez que quede listo el reboot de la serie "Matlock" para CBS.

"Este será mi último baile. Todo por lo que he rezado, trabajado y luchado, de repente me pidieron que lo usara todo", aseguró Bates para el New York Times.