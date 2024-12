Reconocen calidad del agua de despachadoras del Sideapa; Tienen bajísimos niveles de arsénico

El regidor de Morena, Armando Navarro, felicitó al director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, por la calidad del agua de las despachadoras a su cargo, pues tienen bajísimos niveles de arsénico y cumplen con la norma oficial en la materia, algo que pudo comprobar mediante varios estudios técnicos.

Ante el Pleno del Cabildo el regidor Armando Navarro informó que checó el nivel de arsénico del agua potable que reciben los ciudadanos, para lo cual se hizo acompañar de dos técnicos especializados en la materia.

Señaló que acudieron con la encargada del laboratorio y mostró análisis del agua donde está por debajo de la norma del 0.010 y dijo que el agua analizada tenía 0.007.

“Muy abajo, lo di a conocer pero no faltó quién me dijera que lo veía con cierta suspicacia y preguntaron que cómo estaría el agua que ofrecen las despachadoras, todo esto porque las despachadoras utilizan el sistema de ósmosis inversa que requiere de membranas que se van deteriorando y que si no son supervisadas dejan impurezas", señaló el regidor.