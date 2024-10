Reconocen a Rosaura Revueltas en los Muros de Honor del Congreso

En Sesión Solemne, encabezada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Congreso del Estado, develó en los Muros de Honor y en letras doradas el nombre de la bailarina, escritora y actriz Rosaura Revueltas, nacida en Lerdo, Durango, en reconocimiento a su invaluable contribución al mundo de las artes y su compromiso social.

Durante el acto protocolario, Héctor Vela Valenzuela, secretario general de Gobierno, en representación del gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, junto con la magistrada del Poder Judicial, Karen Flores Maciel, destacó la relevancia del homenaje:

“Hablar de Rosaura Revueltas es evocar una figura emblemática del cine, el teatro y la lucha social, que no solo se destacó por su talento artístico, sino por su coraje y su firme convicción en la justicia y la igualdad. Su valentía y dignidad ante la adversidad son cualidades que deben ser recordadas y celebradas hoy”, dijo.

Asimismo, la diputada local, Susy Torrecillas Salazar, promotora de la propuesta para inscribir el nombre de Revueltas, afirmó que este día somos testigos de un momento histórico para las mujeres de Durango:

“Hoy se inscribe el nombre de quien se unirá a otras insignes mujeres que, con su legado, contribuyeron significativamente al desarrollo político, económico, social y cultural de México y Durango”.

La diputada local, Georgina Solorio, durante su intervención, resaltó el carácter firme y espíritu incansable, Rosaura Revueltas luchó por la justicia, convirtiéndose en un ejemplo para todas las generaciones de mujeres y hombres que, mediante el arte, mejoran la vida de quienes más lo necesitan.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con los valores que ella defendió: justicia, igualdad y libertad”, dijo.

Por su parte, el diputado local, Osbaldo Santillán, de la coalición Cuarta Transformación, destacó que Rosaura Revueltas ha sido inspiración para muchas mujeres en Durango y seguirá siéndolo:

“Esperamos que estos muros continúen llenándose de los nombres de más mujeres comprometidas con su entorno”.

El diputado local, Martín Vivanco Lira, consideró que este homenaje debe servir para recordar las luchas que Rosaura Revueltas emprendió, y para advertir la importancia de la cultura y su relación con lo social y lo político:

“Que su vida nos recuerde que la política es el arte de lo posible”.

¿Quién fue Rosaura Revueltas?

Rosaura Revueltas nació el 6 de agosto de 1910 en el municipio de Lerdo, Durango, y murió en Cuernavaca, Morelos, el 30 de abril de 1996.

Educada dentro de una familia que les dio a sus hijos una buena educación y los introdujo al mundo de las artes, en la Ciudad de México estudió en el Colegio Alemán e incursionó en la danza.

En esta etapa obtuvo sus primeros trabajos en diversos escenarios, incluido el Palacio de Bellas Artes; tiempo después se inclinó por la actuación, campo en el que encontró su vocación de vida.

Su primera oportunidad en el mundo del cine llegó en la década de 1940, en la cinta Pancho Villa vuelve. Posteriormente, se sumó a la película Un día de vida, con la que obtuvo su primer reconocimiento nacional, pues ganó el premio Cuauhtémoc por mejor coactuación con el papel de Mamá Juanita, una madre dolorosa que logró cautivar al público mexicano e internacional.

Tras esta destacada actuación, participó en otras películas mexicanas como Las Islas Marías, El rebozo de Soledad, La Antorcha y Sombrero. Cada una de estas películas sumó a su carrera artística, la cual atrajo la atención de otras compañías fílmicas internacionales que terminaron por sumarla al proyecto estadounidense La sal de la tierra (The Salt of the Earth).

La participación de Rosaura Revueltas en esta película visibilizó su gran compromiso revolucionario, social y cultural, pues La sal de la tierra narra la historia de la organización de los mineros mexicanos de Hanover, Nuevo México, ante los abusos de una compañía minera estadounidense. Sin embargo, este tipo de producciones atemorizaban a las autoridades norteamericanas, quienes se negaban a exhibir todo contenido cultural que documentara la explotación y evocara la lucha del proletariado.

A pesar de los grandes obstáculos para su estreno, el filme vio la luz en contadas salas de cine estadounidenses y de otros países, además, fue incluido en la lista de películas comunistas. Esto trajo consecuencias para gran parte del elenco, que fue vetado por un tiempo del mundo hollywoodense, mientras que Rosaura fue deportada a México, en donde encontró un gobierno alineado a la política anticomunista norteamericana que impidió su regreso a la industria del cine nacional.

Durante este periodo de silencio cultural en su país natal, Rosaura marchó rumbo a Alemania del Este para integrarse a los trabajos de la compañía teatral de la Berliner Ensemble, fundada por uno de los mayores directores teatrales del siglo XX, Bertolt Brecht. Posteriormente, pasó cerca de dos años en Cuba, en donde, además de integrarse al teatro cubano, formó parte de las fuerzas armadas revolucionarias cubanas durante los acontecimientos de la invasión de bahía de Cochinos.

A pesar del gran reconocimiento que Rosaura Revueltas había obtenido en el extranjero, este no fue igual en México. No volvió a pisar un estudio de cine mexicano hasta 1976 para participar en los que serían sus tres últimos filmes: Lo mejor de Teresa (1976), Balún Canán (1976) y Mina, viento de libertad (1977). Así cerró su ciclo de vida como actriz de la pantalla grande .

Luego de la muerte de su hermano José Revueltas Sánchez en 1976 inició una nueva etapa para ella, que consistió en recuperar y escribir la historia del seno de su familia, de sus hermanos y de ella misma. El resultado fue una destacada obra de género biográfico intitulada Los Revueltas, una obra pilar para toda persona interesada en la historia de una de las familias mexicanas más importantes del siglo XX. Tras años de enseñar danza y yoga, la luz de esta estrella se apagó el 30 de abril de 1996.