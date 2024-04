Recibe Román Cepeda apoyo ciudadano

El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PRD-UDC), Román Alberto Cepeda, recibió el apoyo de los habitantes de las colonias Abastos, Santa María, Moctezuma y del segundo cuadro de la ciudad, quienes le expresaron su confianza de seguir apostando por aspectos como la generación de empleos, la seguridad ciudadana y los servicios básicos.

Durante un evento que se llevó a cabo en la colonia Santa María, expresó algunas de sus propuestas en materia de seguridad, empleo y crecimiento económico en general, las cuales además coincidieron con las solicitudes de la población de ese sector.

"No me voy a detener, sé dónde estoy parado y sé que tenemos más pozos por hacer, más fuentes de abastecimiento por incorporar a la red, a Torreón no le va faltar agua, no le va a faltar empleo y mucho menos seguridad", dijo Román Alberto Cepeda.

Se comprometió a conservar la seguridad, al señalar que "nos ha costado mucho llegar aquí y ahora somos ejemplo nacional, no lo perdamos".

Cepeda González señaló que cada día que pasa en campaña crece la expectativa del triunfo para el proyecto de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, el cual protege los intereses de la ciudadanía pujante del municipio y que busca seguir con la dinámica positiva en todos los indicadores.

"Torreón necesita que sigamos por este camino de empleo y seguridad. Estamos seguros del camino que queremos, tenemos una idea clara de lo que debe hacerse, no vamos a prometer soluciones mágicas como otros, aquí sí hay propuesta concreta", señaló ante los vecinos de ese sector de la ciudad.

En 18 días de campaña se han recorrido ya decenas de colonias de todos los sectores, con el compromiso de que Román Alberto Cepeda y su equipo mantendrán la cercanía con la ciudadanía y sus propuestas de construcción de la agenda común.