Rechazan privatización de Simas, piden auditoría técnica y económica al organismo

Ciudadanos de diversos colectivos se manifestaron este martes en la plazuela Juárez para exponer su completo rechazo a la posibilidad de que se privatice el Simas Torreón.

Tras exponer sus inconformidades en el espacio público, los manifestantes entregaron un pliego petitorio en la presidencia municipal de Torreón.

En el documento expusieron que se requiere de la representatividad del interés popular en el consejo del Simas, mediante la integración de movimientos sociales, trabajadores, profesores, universitarios y profesionistas; exponer a los grandes deudores del agua; que los programas de descuentos se apliquen sólo a las familias de escasos recursos; una comisión permanente de auditoría técnica y económica al sistema; que no aumente el 6% la tarifa en 2025; que se priorice el consumo humano en la concesión de agua; combate al huachicoleo hídrico; no a la privatización.

Ciudadanos se manifiestan ante la privatización de Simas (EL SIGLO DE TORREÓN)

Integrantes de grupos como Laguna Soberana, Movimiento Social por la Tierra, el Partido Comunista, Laguneros por la Cuarta Transformación, así como ciudadanos en lo particular de comunidades rurales, colonias y ejidos que están en contra de esta política, pues aunque reconocieron que el Municipio de Torreón no ha planteado esta acción como tal, sino que ha sido por parte de algunos empresarios, tampoco la ha descartado.

"El alcalde no lo descartado, le coquetea a la posibilidad y sabemos que ellos responden más a los empresarios que al pueblo, hemos intentado acercarnos a él, no hemos tenido éxito y por eso es que vamos a entregar un pliego petitorio en donde estamos exigiendo 10 puntos concretos para que la economía popular sea privilegiada y no los intereses particulares", expuso Gerardo Calvillo.

Señaló que la idea de privatizar el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón se ha atribuido, de acuerdo a los empresarios, a que este organismo se encuentra en números rojos, sin embargo, consideró que hay otro contexto detrás, por lo que durante la protesta exigieron al Ayuntamiento que fije una postura al respecto, en la que rechace la privatización y se manifieste a favor del pueblo, en contra de esta política neoliberal.

Recordó que el derecho al agua y al saneamiento está contemplado en el artículo 4 de la Constitución, y que dejar estos servicios en manos de particulares significaría un golpe duro para la economía popular.

Se refirió al programa federal de Agua Saludable para La Laguna e indicó que esta obra entregará el líquido sin arsénico a la población, por lo que cuestionó que ya sólo tendría la autoridad que recibir y entregar el volumen, pero ahora busca percibir más recursos.

