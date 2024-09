Rechazan la privatización del Simas Torreón. María Teresa Porras y Felipe Aguilar, del colectivo Laguneros en la 4T, expusieron la preocupación que existe por la intención que se ha observado en el sector empresarial de privatizar el servicio de agua potable que recibe la ciudadanía, por lo que presentaron datos de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo en relación con el perjuicio que se ha tenido de este proceso.

"No es en beneficio de la ciudadanía, al ser una empresa privada quien maneje el agua, lo que buscan es la ganancia y no el satisfacer un derecho humano como es el agua, al ser privado, al ver el agua como una mercancía, las tarifas van a volverse inasequibles de manera que las personas con escasos recursos económicos van a verse en desventaja en cuanto al servicio y esa desigualdad se va a poder percibir no solamente en las diferentes áreas de la ciudad sino también en la zona rural, con peores consecuencias", comentó Porras.