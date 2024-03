Realizan pruebas de malaria a migrantes

Como parte de la vigilancia y control de la malaria (o paludismo), mensualmente la Jurisdicción Sanitaria No. 6 realiza entre 35 y 40 pruebas de gota gruesa de sangre a la población migrante que está de paso por La Laguna; hasta ahora, todas han resultado negativas, de acuerdo a los resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Humberto Gerardo Flores Muñoz, coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica en la citada dependencia, comentó que los migrantes provienen de zonas donde la malaria es endémica, lo que puede derivar en la importación de casos.

Según la OMS, la malaria es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado. Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

"Afortunadamente el mosquito anófeles que es el que hace la transmisión de persona a persona del paludismo aquí no se ha encontrado en una cantidad que sea preocupante. Estar haciendo los estudios entomológicos, a las mil quinientas pueden encontrar un mosquito parecido pero realmente no tenemos aquí prevalencia del anófeles, aquí en La Laguna hay principalmente Aedes aegypti y culex y esos no transmiten la malaria", apuntó.

Sin embargo, indicó que la Secretaría de Salud de Coahuila mantiene vigilancia epidemiológica los lugares a donde llega la población migrante para solicitarles que se realicen la prueba de gota gruesa y confirmar o descartar la presencia del parásito dentro de los glóbulos rojos.

"Sí tenemos problemas para luego darles el resulto porque se toma la muestra de gota gruesa, la laminilla se manda al Laboratorio Estatal y cuando tenemos el resultado ya se retiraron, ellos duran muy poquito tiempo aquí, 24 o 48 horas pero como quiera se les pide el teléfono, casi todos traen y de esa manera mantenemos el contacto", detalló.

El doctor dijo que la última vez que esta enfermedad se notificó en la región fue en los años 90's y que los afectados fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que previamente habían estado en la Sierra de Chihuahua por lo que se trató de casos importados.

"Los mandaban al Hospital Militar de aquí de Torreón y ellos nos hacían la notificación, se les proporcionaba el tratamiento y salían bien, casi todos salían bien, de hecho nunca tuvimos una evolución mala, de ningún caso", apuntó.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) menciona que los migrantes y las poblaciones móviles, transfronterizas y de personas internamente desplazadas, son grupos vulnerables claves que pueden verse afectados por el paludismo porque no tienen acceso (o su acceso es limitado) a los métodos de prevención culturalmente adquiridos y sensibles al género, a tratamiento y continuo apoyo para el cuidado de la salud en los puntos de origen, viaje y tránsito, y destino, además del momento del retorno a sus hogares.

Finalmente, agregan que las intervenciones claves en la lucha contra el paludismo, deben tender al fortalecimiento del monitoreo de la salud de los migrantes y a la recopilación de datos desagregados sobre dicha enfermedad y los movimientos poblacionales.

Cabe recordar que hace unos días, la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer un caso positivo de malaria en una mujer embarazada de 22 años de Venezuela que estaba en Piedras Negras en su tránsito hacia los Estados Unidos.

Se estableció un cerco sanitario en la casa del migrante "Frontera Digna" y se dijo que la joven había recorrido varios países donde se han presentado casos de este tipo por lo que el contagio pudo haber ocurrido durante su trayecto.