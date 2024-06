Realizan plantón por caso Dibahni, a casi tres años de su desaparición

María Guadalupe Pérez, madres de Johanna Dibanhi Águila Pérez, desaparecida el 25 de junio de 2021, realizó un plantón pacífico en compañía de los familiares, amigos y colectivos, en el marco de la décima quinta audiencia en contra de Christian “NN”, quien fuera su pareja sentimental.

El grupo de manifestantes, con pancartas y lonas en mano con la ficha de desaparición impresa, se plantó alrededor de las 9:00 horas a las afueras del Centro de Justicia Penal, para exigir que no se suspenda una vez más.

“Queremos justicia para Jovanna para que no suspendan una audiencia más… “, es lo que grita desespera Guadalupe a través de un megáfono.

“Mi hija no es una vaca, no es una chiva, que se visibilice que mi hija no está”, gritaba antes de entrar al centro.

“Mi hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez desaparecida el 25 de junio del 2021, hace ya casi 3 años que no sabemos nada de mi hija y el día de hoy exijo a las Autoridades, diligencia, compromiso, transparencia… en el caso de mi hija, ya que ni siquiera hemos llegado a un juicio justo para poder saber la verdad sobre el paradero de mi hija y es lo que estamos manifestando hoy aquí por el pronto regreso de Jovanna Dibanhi”, explicó la madre.