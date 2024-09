Realizan cirugías gratuitas de cataratas a pacientes de Gómez Palacio

Miguel Ángel, originario de Gómez Palacio tiene cinco años y fue el paciente más pequeño que esta semana se sometió con gran éxito a una cirugía gratuita de cataratas que se pudo cristalizar gracias al apoyo de la Asociación Ale que trabajó en alianza con el gobierno municipal y el Hospital Nuevo de la Secretaría de Salud de Durango (SSD) que facilitó sus instalaciones.

María Guadalupe de la Fuente Ortega dijo que el niño fue diagnosticado con catarata congénita, que se refiere a la opacidad del cristalino presente al nacimiento y que es la causa más común de ceguera tratable en niños y niñas. El pequeño no cuenta con régimen de seguridad social y debido a que la operación en el medio privado tiene un costo de entre 15 y 24 mil pesos fue que su madre recurrió a la Asociación Ale para solicitar ayuda.

“La catarata (en su ojo izquierdo) le ocasión estrabismo, ayer fue operado, entró a quirófano, estaba yo de nervios pero gracias a Dios todo salió bien, cuando me dijeron que él era apto para entrar a la campaña de Fundación Ale me dio mucho gusto, estoy muy agradecida con la Fundación y con todos porque hicieron un buen trabajo, me da mucho gusto que él ya va a poder ver y entrar a la escuela. Miguel Ángel está volado porque ya le van a quitar su parche, ayer sí estuvo muy nervioso pero ahorita dice que le pusieron un lente de vidrio…se siente contento porque ya va a ver bien”, dijo María