Real Madrid vence al Mallorca y es campeón de invierno

En pleno debate por la necesidad o no de reforzar la plantilla con un central, sin pasos aparentemente dados para una adquisición, salió al paso el alemán Antonio Rudiger, el único zaguero puro en esa zona del once de Carlo Ancelotti, para rescatar al Real Madrid, darle un triunfo que se escapaba y premiar a su equipo con el honorífico título de campeón de invierno.

Carece de valor la mención. Solo para subrayar la condición de líder al término de la primera vuelta, exigente por el sobresaliente rendimiento del Girona que sigue a lo suyo, que dio un nuevo golpe de autoridad en un encuentro memorable, ante el Atlético Madrid (4-3), al que descarta de la carrera por el título.

El Atlético Madrid queda a diez puntos del Real Madrid y del Girona. El conjunto de Diego Pablo Simeone, que hizo lo más difícil, que se recompuso, cayó a última hora, cuando el duelo iba hacia el empate. Una final que se le escapa al Atlético que ha perdido sus cuatro últimas salidas.

La puesta en marcha del 2024 asentó el liderato blanco y la insistencia del Girona. Igualados a puntos en la cima distancian al Atlético. Pero además, supuso un respiro para el Granada, reencontrado por el triunfo, y acentuó la lucha por eludir el descenso, de donde sale el Celta y al que cae el Cádiz.

EL REAL MADRID, A BALÓN PARADO

Dos saques de esquina en el tramo final de sus partidos, el primero en el añadido, en vitoria, frente el Alavés, firmado por Lucas Vázquez en la última jornada del año, y el otro en el Bernabeu, contra el Mallorca, firmado por Antonio Rudiger a diez minutos del cierre, propiciaron la victoria del Real Madrid y su permanencia en el ático de la clasificación.

El equipo con más goles anotados de córner -siete- ha cerrado la primera vuelta con 48 puntos en los diecinueve encuentros jugados. El gol de Rudiger salvó al Real Madrid de su ya clásico tropiezo de enero ante un Mallorca frenado por la madera en dos ocasiones, que desfiguró al líder en gran parte del partido.

Avisado el Real Madrid y Ancelotti de los peligrosos arranques de año, de la dificultad de reengancharse con ritmo a la competición tras las vacaciones, la consecución del campeonato de invierno liguero demandó un esfuerzo extra y sufrimiento.

"En este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles a balón parado. Mi cuerpo técnico lo está trabajando muy bien. La verdad es que tenemos buenos lanzadores y rematadores formidables como hoy Rüdiger. En partidos como el de hoy, el balón parado te puede dar ventaja ante un equipo que ha defendido bien, muy fuerte en los duelos. Nosotros no hemos jugado a nuestro mejor nivel, nos ha faltado frescura y acierto en el último tercio", reconoció Ancelotti.

"Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim, que siempre son difíciles de frenar. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto trad dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido pero sí orgulloso", opinó Javier Aguirre.

EL GIRONA SUEÑA Y CREE

En un partido memorable, plagado de buen juego, de intercambio de golpes, de emoción y resuelto en el último suspiro, el Girona alargó su sueño. El único equipo capaz de mantener el ritmo impuesto por el Real Madrid cierra la primera vuelta más llamativa, más inimaginable de su historia en primera. Ha sumado cuarenta y ocho puntos. En diecinueve partidos, ha ganado quince y ha empatado tres. Solo ha sufrido una derrota, ante el Real Madrid en Montilivi.

Nunca había ganado el conjunto de Michel al Atlético Madrid y a los dos minutos ya tenía el partido de cara con el tanto de Valery. No le bastó al equipo de Simeone con la inspiración de Álvaro Morata que hizo tres goles. Respondió al tanto inicial pero los goles de Savio y Danny Blind pusieron otra vez dos goles de renta a los locales. Morata, al borde del descanso, dejó todo abierto para después del descanso.

Todo parecía cambiar tras el intermedio porque el Atlético Madrid salió mejor. Morata empató antes de la hora de partido y el pulso estaba abierto. Igualado. Cualquiera o ninguno podía ganar. Y en el añadido Iván Martín desniveló el cara a cara y alargó el sueño de Montilivi

LA PELEA POR LA PERMANENCIA

La puesta en escena del 2024 acentuó la puja por la permanencia. El triunfo del Celta contra el Betis y la derrota del Cádiz agitó una situación anclada, establecida desde varias jornadas atrás con tres clubes destinados al hundimiento. La situación ha cambiado con el nuevo año. Ha caído el conjunto gaditano. Ha sacado la cabeza el vigués.

El Celta empezó el año con victoria y sale del descenso justo al acabar la primera vuelta. El Celta llevaba once jornadas seguidas antepenúltimo, con la mirada hacia segunda. Pero se llevó un alegrón. Una victoria sufrida ante el Betis (2-1) gracias a un gol del joven Williot Swedberg en el minuto 96 y una posterior parada de Vicente Guaita con la cara al remate de Ayoze tras un saque de esquina.

El delantero sueco, una apuesta personal del hasta unas semanas asesor deportivo Luis Campos, aprovecha los escasos minutos que le da Rafa Benítez, al que regaló su primera victoria como técnico celeste en Almería y al que este miércoles le hizo un inmejorable regalo de Reyes. El Celta necesitó de una remontada, una respuesta al gol de Aitor Ruibal a los cinco minutos, para dar un giro a la situación. Iago Aspas empató de penalti al cuarto de hora. Al final, Swedberg, evitó otra decepción.

La racha del Betis de Pellegrini se queda otra vez en 13 partidos de Liga sin perder.

“Williot Swedberg es un chaval que trabaja muy bien y tiene un gran futuro, pero tiene que ir poco a poco. Me imagino que estará encantado de la vida, muy alegre, y nosotros tan alegres como él. Esta victoria supone dar un premio tanto a los jugadores, que han trabajado muchísimo, como a los aficionados, que han sufrido bastante”, analizó Rafa Benítez que respira con el triunfo y con la salida del descenso al que cae el Cádiz.

La llegada del nuevo año alentó las esperanzas del Granada que volvió a ganar después de más de cuatro meses. El conjunto rojiblanco, anclado en el pozo de la tabla casi desde el inicio de temporada, se llevó un alegrón al vencer al Cádiz (2-0) al traslada la zozobra.

El primer triunfo con el uruguayo Alexander 'Cacique' Medina llegó casi un mes y medio después de su llegada al banquillo. Un gol del albanés Myrto Uzuni adelantó al Granada en un primer tiempo en el que fue mejor, mientras que en la segunda mitad, con el Cádiz ya en inferioridad numérica por la expulsión de Rubén Sobrino, marcó el 2-0 Bryan Zaragoza.

El Granada ve la salvación ahora a cinco puntos. Justo lo que le separa del Celta que envió al pozo, precisamente, al Cádiz que hizo un partido "infame" según su técnico. “Que el presidente reflexione desde la tranquilidad. En cualquier otra situación estaríamos despedidos, ojala que el presidente tenga la paciencia para aguantarnos un poco más porque estoy seguro que vamos a sacar esto adelante”, comentó Sergio en rueda de prensa.

“Coger confianza era fundamental y para eso necesitas ganar. Esto va a servir para sentir que podemos hacerlo. Superamos a un rival de forma justa en un partido determinante”, confió el uruguayo Medina, técnico del Granada.