Reactivación de trenes de pasajeros, clave para el avance de la 4T: Luis Fernando Salazar

En sesión ordinaria de este día, el Senado de la República aprobó una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución, con lo cual se recupera y fortalece el regreso del ferrocarril de pasajeros al país.

“El día de hoy es histórico porque el gobierno de la Cuarta Transformación consolida el regreso del ferrocarril de transporte de pasajeros, hoy, tenemos la oportunidad de recuperar esa grandeza ferroviaria. Esta reforma no solo busca modernizar la infraestructura, sino devolver al Estado la capacidad de intervenir en un sector estratégico para la competitividad del país, apostando por un México más conectado, justo y próspero” señaló en tribuna durante su intervención, el Senador por Coahuila Luis Fernando Salazar.El legislador informó que esta reforma no es una medida aislada, sino que es parte de un proyecto más amplio que prioriza el bienestar de los sectores más vulnerables del país en el diseño de las políticas públicas. Un proyecto que busca generar oportunidades de desarrollo en regiones que han sido históricamente marginadas, promoviendo un crecimiento equitativo y sostenible que conecte a las comunidades con el resto del país.“Con la llegada del presidente López Obrador, comenzó la recuperación del tren de pasajeros, apostando por el transporte ferroviario como herramienta de desarrollo y movilidad. El Tren Maya es un ejemplo de cómo un proyecto ferroviario puede impulsar la movilidad, así como el turismo y el desarrollo económico en una región tan importante como el sureste del país. Hoy, bajo el liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la Cuarta Transformación busca consolidar y expandir estos proyectos ferroviarios”, intervino Luis Fernando Salazar.El legislador puso como ejemplo el desarrollo que en su momento vino de la mano con la llegada de los ferrocarriles en la región lagunera de Coahuila. “Soy de Coahuila, originario de Torreón, y su historia es un ejemplo claro: una ciudad que se levantó y prosperó gracias al tren, sin la llegada de las vías férreas en 1883, Torreón no habría existido como la conocemos hoy.El tren conectó a nuestra región con la capital del país y con Estados Unidos, transformando lo que era un pequeño asentamiento en el centro ferroviario más importante del noreste de México”.Luis Fernando Salazar argumentó que las grandes potencias económicas del mundo siguen apostando por el ferrocarril para el transporte de bienes y materias primas, y puso como ejemplo los casos de Estados Unidos que cuenta con casi 300 mil kilómetros de línea ferroviaria, y China, que hoy conecta 300 ciudades con su red ferroviaria.“Por eso, con esta reforma estamos dando un paso decisivo para que los ferrocarriles vuelvan a ser un motor de desarrollo de nuestra nación, y una importante fuente de empleos para las y los mexicanos”, concluyó Salazar