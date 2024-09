Reactivación de Metrobús en Coahuila

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta dijo que la Administración estatal revisa el proyecto que va a desarrollar para mejorar el transporte en la región, y que las obras del Metrobús o Bus Laguna que se cancelaron tendrán que volver a licitarse, mientras que los contratos suspendidos temporalmente se van a reactivar.

A su vez, la Subsecretaría de Transporte, Movilidad e Infraestructura dejó entrever que dichas obras podrían presentar ajustes según la actualización al proyecto.

El titular de la SIDUM aseguró que el Metrobús o Bus Laguna sigue en pie, “se está viendo cómo se llevará a cabo y en su momento se dará a conocer”, aunque aclaró que la SIDUM no es la responsable del proyecto y que únicamente se encarga de las obras que éste implica.

Explicó que, por el cambio de administración que se dio el 1 de diciembre de 2023, los contratos de obras que no habían sido concluidas se suspendieron, mientras que aquellos en los que no se habían entregado anticipos a los contratistas se cancelaron.

La Estación Esterito, que se había licitado por segunda ocasión y adjudicado a la empresa Sistemas Constructivos Nacionales, S. A. de C. V. (Siconsa) no inició, de manera que tendría que lanzarse una tercera licitación, para lo cual no se tiene una fecha todavía.

Otro contrato es el de la segunda etapa de la Estación Nazas, donde algunas obras sí iniciaron, pero tiempo después se suspendieron.

Sobre estos dos contratos, la Unidad de Transparencia de la SIDUM respondió a una solicitud de información en el sentido de que habían sido canceladas “por falta de pago al contratista”.

Algara Acosta indicó que son siete u ocho contratos de obras del Metrobús que quedaron pendientes, los cuales tendrían que reactivarse una vez que el actual Gobierno estatal defina qué acciones va a realizar.

Ajustes al proyecto

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura, Fernando Simón Gutiérrez Pérez dio a conocer que se instaló una comisión permanente con los alcaldes electos de Torreón, Saltillo y Monclova para revisar el tema de la movilidad urbana y detonar programas de transporte urbano.

Sobre el Metrobús de Torreón, dijo que se trabaja de forma coordinada “para determinar cuál es la mejor alternativa para la mejora del transporte público”, y recordó que en días pasados se presentó al equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum dicho proyecto ya con la actualización que se realizó en esta Administración.

Gutiérrez Pérez señaló que se solicitó el apoyo de Sheinbaum y que “se continuará trabajando en las próximas semanas”.

Respecto a la cancelación de las licitaciones para obras de la Estación Esterito y Nazas, dijo que se dará paso a nuevas contrataciones, con los ajustes necesarios “una vez definido el alcance”.

Cabe recordar que la terminación del proyecto del BRT, Metrobús o Bus Laguna, como se le ha llamado desde que surgió, está sujeta al cumplimiento de plazos al haberse recibido recursos de Banobras para parte de las obras. Con base en el último convenio, deberá concluir al cierre de 2024, ante lo cual es inminente una nueva solicitud de prórroga.