Rayados logra su pase a semifinales

ras fracasar con River Plate, Martín Demichelis se marchó a Rayados de Monterrey como la siguiente parada en su carrera como técnico. Hasta ahora va por buen camino.

Al compás de los goles de los argentinos Germán Berterame y Lucas Ocampos, los regiomontanos doblegaron 5-3 a Pumas para clasificarse a las semifinales del Apertura 2024.

El equipo dirigido por Demichelis se impuso con un marcador global de 6-3.

Berterame, quien también tiene nacionalidad mexicana, abrió el marcador a los 31 minutos y sumó otro tanto a los 73' para firmar su doblete. Ocampos facturó al 56' con un remate desde fuera del área.

Gerardo Arteaga a los 79' y el español Oliver Torres en el cierre del encuentro también remecieron las redes para Monterrey, que ganó 1-0 en la ida con un gol penal del español Sergio Canales.

El conjunto regiomontano ahora enfrentará al Atlético de San Luis. En la otra llave, América enfrentará al Cruz Azul.

Los horarios de los encuentros se darán a conocer este mediodía por la Liga BBVA MX.

UN HABITUAL EN 'SEMIS'

Los Rayados, el equipo con la segunda nómina más alta en México, clasificaron a la ronda de los cuatro mejores por cuarta ocasión en los últimos cinco torneos. No se han consagrado campeones de la Liga MX desde el Apertura 2019.

El argentino Fernando Ortiz, hoy en Santos Laguna, fue despedido tras la cuarta fecha al cabo de tres torneos en el banquillo en el que su mejor resultado fueron dos semifinales. Demichelis tomó al equipo en la quinta fecha y lo metió a la fase final como quinto sembrado.

Guillermo Martínez a los 36 y 86 minutos, y el argentino Ignacio Pussetto al 66' marcaron los goles para Pumas, que vio esfumarse su deseo por quebrar una sequía de títulos que se remonta al Clausura 2011, la más larga entre los cuatro equipos más populares en México.

SE QUEJA DE ARBITRAJE

El técnico Gustavo Lema al finalizar el encuentra habló sobre el arbitraje y mencionó que por ese momento prefirió quedarse "con la sensación en la cancha" porque no vio las jugadas en alguna repetición.

Posteriormente hizo una revelación sobre un comportamiento extraño del cuerpo arbitral.

"Me vinieron a preguntar si quería tiempo adicional, me pareció raro. No entendí qué me querían preguntar si quería tiempo adicional o no. Cuando me dijeron del tiempo, dije que lo que corresponda, está en la grabación, cae el gol nuestro y les dije que el que corresponda no lo estoy cronometrando", contó el estratega argentino.

De igual forma señaló que le pareció injusto que en el gol de Lucas Ocampos no lo haya amonestado por "exceso de festejo", señalando que le anotó un jugador "que no tendría que haber jugado".