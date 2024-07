Rayados de Monterrey confirman fichaje de reconocido futbilista español

Un reconocido futbolista español ha llegado a las filas del club deportivo regiomontano para ser uno de los refuerzos en el apertura 2024 y los fanáticos le han dado un buen recibimiento.Oliver Torres aterrizó el pasado domingo 30 de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para integrarse a su nuevo equipo, los Rayados de Monterrey.

El español dejó atrás su contrato con Sevilla para llegar a tierras mexicanas. Una gran cantidad de fanáticos del club deportivo y medios de comunicación lo recibieron en el aeropuerto pasando el medio día para darle la bienvenida a un estilo muy mexicano, y Oliver no pudo ocultar la felicidad que sintió por este gran recibimiento.

“Muy emocionado por este recibimiento. Como siempre digo, tengo muchas ganas de estar con el equipo, de sentirme uno más y que estoy seguro de que este año y el tiempo que esté aquí con vosotros merecerá la pena. A nivel futbolístico lo que voy a aportar es siempre dejarlo todo, tendré partido mejores, partidos peores, pero siempre lo daré todo, a eso nadie me va a poder reprochar nada. Luego a nivel de futbol me gusta que la gente me conozca porque si estoy en mi mejor versión creo que voy a sorprender mucho”, mencionó el mediocampista.

¿Quién es Oliver Torres?

Si bien nunca ha sido un "goleador", Oliver Torres se ha convertido en un fichaje "bomba" para el equipo regiomontano, pero ha demostrado un gran rendimiento en la cancha. En esta temporada, Oliver disputó 27 partidos con el Sevilla, sin embargo, no tiene un registro de goles en dichos partidos, pero eso no impidió que fuera recibido de gran manera en la ciudad de Monterrey.

Pero su presencia en el campo fue muy importante en su anterior equipo, aportando equilibrio y apoyo defensivo durante los 90 minutos del partido. Antes de abandonar su natal España, Oliver sufrió una lesión en el pasado mes de abril y fue sometido a una artroscopia estabilizadora en el hombro derecho.