Raúl Salazar, juventud al piano

Un joven con gran talento es Raúl Salazar Gutiérrez, quien a sus 14 años de edad lleva un amplio camino recorrido como pianista. Es originario de Guadalajara pero se mudó a Torreón junto con su familia cuando él tenía 7 años, con la intención de fortalecer sus estudios de piano con la reconocida maestra Mariana Chabukiani. En entrevista para Rostros nos compartió como ha sido su desenvolvimiento en la música, sus logros y proyectos.

¿Raúl cómo inició tu gusto por el piano?

Toda mi vida me ha fascinado la música, desde bebé me han puesto música clásica mis papás, y creo que yo la disfrutaba muchísimo. Cuando estaba muy pequeño, me gustaba escuchar los Caprichos de Paganini, y los tarareaba casi completos, y mis papás dedujeron que tenía talento musical.

Empecé a tomar clases de violín a los tres años, con la maestra María Teresa Cortinas pero siempre me distraía con el piano en su salón de clases, entonces mis papás decidieron meterme a clases de piano y me enteré que tengo oído absoluto, fue entonces que paré de tomar clases de violín.

Cuando tenía seis años, fui a un festival de música en Tequila, Jalisco, hubo varios maestros extranjeros, y uno de ellos, el maestro Vladislav Kovalsky, me aconsejó buscar un entrenamiento pianístico completo. Después, nos enteramos de la existencia de la maestra Mariana Chabukiani y cuando tenía siete años y medio, mis papás decidieron apoyarme y cambiar de ciudad para poder estudiar con ella.

¿Quiénes fueron tus maestros?

Empecé con la maestra Mariana González, luego con la maestra Gabriela Jácome en Guadalajara; y después con la maestra Mariana Chabukiani aquí en Torreón.

¿Cuánto tiempo dedicas a tus ensayos?

Dedico alrededor de 5 ó 6 horas diarias.

¿En qué escenarios te has presentado?

Me he presentado en Carnegie Hall, en el auditorio Stelio Molo de la Radio Suiza Italiana; en la sala Carlos Chávez en la UNAM; en el teatro Isauro Martínez, con la Camerata de Coahuila bajo la batuta del maestro Ramón Shade; y en las oficinas principales de Henle Verlag para el CEO Dr. Wolf- Dieter Seiffert y su equipo.

¿En qué concursos has participado?

En el 4to concurso Cedros UP Yamaha en la Ciudad de México, donde gané un piano vertical; en el Forte International Music Competition, donde gané un Grand Prix en el Carnegie Hall; en el Concurso Henle Verlag, en donde gané primer lugar; y en el Jeune Chopin, donde gané diploma de distinción.

¿Cómo te sientes previo a un concierto?

Voy a admitir, me siento extremadamente nervioso antes de un concierto, pero en el momento de tocar, me relajo más y me concentro muchísimo.

¿Cómo es un día de Raúl Salazar?

Un día ideal para mi es, levantarme a las 5 de la mañana, salir a hacer ejercicio, prepararme un buen desayuno, practicar un rato, comer, salir en mi bicicleta un tiempo, practicar más, salir a jugar con mis amigos y hacer deporte. Me gusta la natación, regresar a casa y cenar en familia, leer y dormir.

Además de tu pasión por el piano, ¿tienes el gusto por alguna otra actividad?

Me gustan muchas otras actividades. Disfruto mucho aprender sobre ciencia, especialmente física y química, las matemáticas también me gustan, dibujar me relaja mucho, la lectura me gusta también. Aprender nuevos idiomas me gusta mucho.

¿Cómo te sientas de presentarte próximamente en Torreón?

Muy emocionado. Estoy muy feliz de presentarme nuevamente en mi ciudad lagunera, este domingo 19 de mayo con un recital de piano en el Teatro Isauro Martínez.

Después de tu concierto ¿En qué te concentrarás?

Lo que sigue para mí es aprenderme un nuevo repertorio y buscaré nuevas oportunidades.